Başkan Cemil Tugay Alevi Yurttaşlarla Oruç Açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Muharrem ayı kapsamında Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Menderes Cemevi'nde düzenlenen Yas-ı Matem Orucu'nda Alevi yurttaşlarla birlikte oruç açtı. Başkan Tugay, “İbadet eden, oruç tutan, dua eden tüm canların gönüllerinden ne geçiyorsa hak katında kabul olsun. Her zaman emrinizdeyim” diyerek duygularını dile getirdi.

"Birlik ve beraberlik vurgusu"

Muharrem ayının hoşgörü, sevgi ve dayanışmanın ön planda olduğu bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, Menderes Cemevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi Başkanı Satı Çelen, CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür, meclis üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım gösterdi. İftar öncesinde Başkan Tugay ve beraberindeki heyet, yapımı süren cemevi inşaatını ziyaret ederek bilgi aldı.

"Her zaman emrinizdeyim"

Başkan Tugay konuşmasında, “Bu sofrayı benimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Muharrem Ayı’ndayız, Yas-ı Matem orucunun tutulduğu günlerdeyiz. Yüreğimizde umutla gelecek günlerin hepimiz için iyi olmasını diliyorum. Sizlerin bu özel dualarına yürekten katılıyorum. İbadet eden, oruç tutan, dua eden tüm canların gönüllerinden ne geçiyorsa hak katında kabul olsun. Bu güzel ayda beraber olduk, yeniden beraber olacağız. Sizleri görmekten çok mutlu oldum. Her zaman emrinizdeyim” dedi.

Cemevlerine erzak desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muharrem ayı boyunca İzmir’deki Alevi kültür merkezleri ve cemevlerine erzak desteği sağladı. İzmir genelinde 31 cemevine yaklaşık 10 bin kişilik erzak yardımı yapılarak lokmalara katkıda bulunuldu.