İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, kenti ortak akılla yöneterek sorunları yerinde analiz etme hedefiyle İzmir’in 30 ilçesinde başlattığı koordinasyon toplantıları Çeşme ile devam etti. Çeşme Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, Ertuğrul Tugay, Prof. Dr. Pınar Okyay, Şükran Nurlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve Çeşme Belediyesi bürokratları katıldı.

Şikayetler haritalandırılacak

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, “Sorunların çözümü için ilçe belediyemizin verileriyle İzmir Büyükşehir Belediyemizin verilerinin aynı yerde buluşması lazım. İlaçlama, sosyal yardım çalışmaları, veterinerlik hizmeti, yol onarımı gibi tüm hizmetleri bir harita üzerinde toplamalıyız. İlçe belediyesi ne kadar çok işin içinde olursa o kadar başarılı oluyoruz. Dijital kayıtlara ihtiyacımız var ve şikayetleri haritalandırmak bu noktada çok kolaylaştırıcı bir çalışma oluyor” dedi.

Çeşme'de temizlik ve imar sorunları

Çeşme’nin öncelikli sorunlarından birisinin temizlik olduğuna dikkat çeken Tugay, “Çeşme, İzmir’in en marka ilçelerinden birisi. Çeşme’ye gelenlerin burasını kirli görmesi bize zarar verir. Bu nedenle ilçe belediyesi olarak sorumluluk alanlarımızda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. İmar rantına, kaçak yapılara geçit vermeyeceklerini vurgulayan Tugay, “Çeşme’de kaçak yapılar çok fazla gündeme geliyor. Bunları kontrol altına almamız gerekiyor. İzmir’in ilçe belediyelerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin söz sahibi olmadığı planlama çalışmaları hatalıdır. Bizim iyi bir ekibimiz var ve her konuda iş birliği bekliyoruz” dedi.

1/5000’lik imar planlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını belirten Tugay, “Geçmiş dönemlerde 1/5000’lik planları ilçe belediyeleri dışarıdan yaptırabiliyordu. Bu dönem bunu kabul etmeyeceğiz. Planları Büyükşehir yapacak, dışarıya yaptırmayacağız. Belediyenin kendi yetkin ekibi bu işleri çok iyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlar ve ortak çalışma

Sosyal yardımların düzenlenmesi, 0-3 yaş çocukların ihtiyaçları, gençlere eğitim desteği ve yaşlı yurttaşların sosyalleştirilmesi konularına değinen Tugay, İzmir genelinde doğru yardımların yapılmasını sağlamak için ortak çalışma vurgusu yaptı. “Sosyal Hizmetler Dairesi, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın envanterlerini çıkarmaya çalışıyor. Ekonomik kriz ortamında çok zor durumda olan yurttaşlarımız var ve buna duyarsız kalmak bize yakışmaz” dedi.

Çeşme’de çözüm merkezi kuruluyor

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, desteklerinden ötürü Başkan Tugay’a teşekkür ederek, “İlk günden beri ilçelerle kurduğunuz koordinasyonla, bize kendimizi güvende hissedecek alanlar oluşturdunuz. Özellikle bizim gibi uzak ilçelerde personel sıkıntısı büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği olmadan var olmamız zor. Yaklaşık 10 gün sonra Çeşme Çözüm Merkezi’ni kuruyoruz. Burası sosyal medyadan, telefonlardan gelen şikayetlerin toplandığı, sorunların ilgili birimlere aktarıldığı bir merkez olacak. Bu sistemle sizin haritanızı entegre edebiliriz” diye konuştu.