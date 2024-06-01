ÇEŞTOB'un her yıl düzenlediği Yaza Merhaba Kokteyli, bu yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Tugay, Çeşme'nin uzun vadeli geleceğini düşünerek adımlar atılması gerektiğini vurguladı: "Önümüzdeki 10, 20, 50 hatta 100 yıl sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Çocuklarımız ve torunlarımız için temiz su kaynaklarını ve doğal güzellikleri korumalıyız. Doğaya saygılı, huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı oluşturmak hepimiz için çok değerli."

"Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz"

Çeşme'deki anılarını hatırlatarak konuşmasına devam eden Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bu onurun getirdiği sorumluluklar büyük. Biz de bu güven duygusuna layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz" dedi.

Çeşme için iş birliği vurgusu

Başkan Tugay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin Çeşme'yi koruyacağına olan inancını dile getirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de gereken desteği vereceklerini belirtti. "Çeşme'nin doğal yapısını koruyarak, temiz ve altyapı sorunları çözülmüş bir Çeşme hayal ediyoruz" diye ekledi.

SKAL Dünya Kongresi'ne davet

Başkan Tugay, 16-21 Ekim tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek SKAL Dünya Kongresi'ne de dikkat çekti. "Dünyanın dört bir yanından 500 turizm uzmanı İzmir’e gelecek. Bu, ÇEŞTOB için büyük bir fırsat. Çeşme’yi ve çevremizi koruyan bir turizm anlayışını benimsemek için önemli bir adım olacak" dedi.

"Çeşme, deniz ve kumdan fazlası"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise Çeşme'nin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını belirtti. "Çeşme, saklı miraslarıyla 12 ay boyunca yaşanacak bir yer haline gelmeli. Bu altyapımız mevcut ve Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz. Cemil Başkan’ıma teşekkür ediyorum" dedi.

ÇEŞTOB’un mücadelesi

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, Çeşme’nin uluslararası bir marka haline gelmesinde büyük çaba harcadıklarını belirtti. "20 yıldır bu kokteyli düzenliyoruz ve ilk kez bir büyükşehir belediye başkanı katıldı. Başkan Tugay'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Çeşme’nin uluslararası markası

Milli sörfçü ve kokteyl sunucusu Çağla Kubat, Çeşme’nin uluslararası marka olma yolundaki önemini vurguladı. "Spor, plaj, gece yaşamı ve dinlenme gibi aranan her türlü özellik Çeşme'de bulunuyor. Bu buluşma, Çeşme turizmi için çok değerli" dedi.

Turizmin gelişimine katkı sağlayanlar onurlandırıldı

Konuşmaların ardından Çeşme turizmine katkıda bulunan seyahat acenteleri, yatırımcılar, gazeteciler ve Ilıca Hotel yöneticilerine plaket takdim edildi. Çeşme'nin turizmdeki parlak geleceği için hep birlikte adımlar atılması gerektiği vurgulandı.