CHP Tüzük Kurultayı öncesinde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Tugay, "Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde çağın sosyal demokrat ihtiyaçlarını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim için esastır ve başımıza gelen her türlü sorun, Cumhuriyet çizgisinden sapmalardan kaynaklanır" dedi.

Toplantı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ev sahipliğinde Nefes Restoran'da gerçekleşti. Eski genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı etkinlikte, Başkan Tugay partililere seçim sürecinde verdikleri destekler için teşekkür etti ve tüzük kurultayı öncesinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir" diyen Başkan Tugay, "Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Cumhuriyet çizgisinden sapmaların önüne geçmek için mücadelemiz sürmektedir" şeklinde konuştu.

Görüşmede, parti içi demokrasi ve yönetim konuları da ele alındı. Başkan Tugay, "Parti içi görev dağılımında adil ve şeffaf olmak önemlidir. Uzun süreli görevlerin sınırlanması ve parti içi deneyimin önemi üzerinde durduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca, siyasetin idealleri hayata geçirme amacında olduğunu vurgulayarak, "Ortak akılda buluşarak ülkemize ve insanlığa hizmet etmeliyiz" dedi.

Başkan Tugay'ın toplantıdaki vurguları, CHP'nin gelecek dönem stratejileri ve iç dinamikleri açısından önem taşıyor.