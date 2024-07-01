İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar mevkii Barış Manço Caddesi'nde bir binanın zemin katındaki şırdancı dükkanında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tüpten sızan LPG gazının patlaması nedeniyle yaşanan olay, bölgede büyük bir paniğe yol açtı.

Başkan Tugay olay yerinde inceleme yaptı

Patlamanın ardından hızla olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bölgedeki incelemelerini tamamladıktan sonra yaralıların kaldırıldığı hastaneye giderek acil şifalar diledi. Başkan Tugay, “Vefat eden yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan tüm yurttaşlarımızın yanındayız” dedi.

Patlamanın detayları

Patlama, saat 15.30'da, yoğun bir pazar günü olması nedeniyle oldukça kalabalık bir anda gerçekleşti. Dokuz binanın hasar gördüğü olayda, üç kişi olay yerinde, iki kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi sürerken, İzmir İtfaiyesi ve zabıta ekipleri güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Tugay, patlama sonrası yaptığı açıklamada, “Valilik, AFAD, belediyemiz ve ilçe belediyesi tüm önlemleri almış durumda. Hastanede yaralı yurttaşlarımızı ziyaret ettim ve moral vermeye çalıştım. El birliğiyle yaralarımızı saracağız” ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, evlerinde kalamayacak yurttaşlar için geçici barınma sağlıyor ve gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Çok talihsiz bir kaza"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de yaptığı açıklamada, “Çok talihsiz bir kaza. Cemil Başkanımız olayın hemen ardından buraya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyemiz yurttaşlar için kalacak yer teminiyle ilgili, sosyal destekle ilgili çalışmalar yürütüyor. El birliğiyle bu süreci atlatacağız” dedi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Patlama sonrası İzmir İtfaiyesi, bir merdivenli araç, dört arazöz, bir kurtarma aracı ve 45 personelle olay yerine hızla ulaştı. İlk olarak binalardaki yaralı ve yaşlıları tahliye eden itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda ambulans yaralıları hastanelere taşıdı.