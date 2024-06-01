EXPO İzmir 2026'nın tamamalanıp tamamalanamayacağı sorusuna karşılık önemli konulara değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yeşildere'de tamamlanması beklenen projeye dair değerlendirmeler yaptı.

EXPO İzmir 2026 nedir?

EXPO 2026 İzmir, 2026 yılında İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan bir botanik alanı projesidir. Yeşildere Vadisi'nde hayata geçirilmesi öngörülen bu proje, ana teması "Uyum İçinde Yaşamak - Living in Harmony" olan uluslararası bahçe bitkileri fuarını içermektedir. İzmir Kültürpark'ın üç katı büyüklüğündeki bir yeşil alanın kente kazandırılması hedeflenmektedir.

EXPO'nun uluslararası niteliği sayesinde sektörde faaliyet gösteren herkes için ticari avantajlar sunacağı öngörülmektedir.

2026 yılının Mayıs ve Ekim ayları arasında düzenlenmesi planlanan EXPO 2026 İzmir'de yaklaşık 5 milyon ziyaretçi beklenmektedir. Fuar alanı, tematik sergilere, dünya bahçelerine, sanat, kültür, gıda ve benzeri birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak ve 6 ay boyunca önemli bir cazibe merkezi olacaktır. Fuar sonrasında ise gerçekleştirilen projenin yaşayan bir kent parkı olarak İzmir'e kazandırılması planlanmaktadır.

EXPO İzmir 2026 ne zaman tamamlanacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Haber Ekspres gazetesine yaptığı özel açıklamada, 2026 yılına kadar EXPO'nun tamamlanamayacağını belirtti.

Başkan Tugay, Expo İzmir 2026 için hangi önemli açıklamalarda bulundu?

EXPO'nun durumuyla ilgili soruya cevap veren Tugay, Yeşildere Expo planlarına dikkat çekti. Diğer illerde olduğu gibi burada da benzer durumların yaşandığını ifade eden Tugay, "O kadar yatırımı, keşke kendi ihtiyaçlarımız için kullanmış olsaydık" dedi.

Geçen yıl EXPO Yönetim Kurulu Üyeleriyle yapılan bir toplantıda, 2026 yılına kadar tamamlanmasının mümkün olmadığının dile getirildiğini belirtti. Kamulaştırmanın yarısının yapıldığını, 500 milyar lira harcandığını ve borçlanıldığını açıklayan Cemil Tugay, en az bir milyarlık bir üst yapı çalışmasının da olduğunu ekledi.