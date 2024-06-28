İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerdeki sorunları çözmek ve halkın taleplerini yerinde dinlemek amacıyla Buca'da bir dizi etkinliğe katıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve bürokratlarla birlikte yapılan koordinasyon toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantının yaklaşık iki saat sürdüğü belirtildi ve Buca'nın öncelikli sorunlarının ele alındığı ifade edildi.

Toplantının ardından Başkan Tugay, Buca Aydoğdu Mahallesi Muhtarı Aslı Doğmaz'ı ziyaret etti. Muhtarlık ofisinde gerçekleşen ziyarette, mahallenin sosyal alan ihtiyaçları ve park talepleri konuşuldu. Başkan Tugay, muhtarlık ziyaretinin ardından mahallede atıl durumda olan arazileri inceledi ve bu alanların sosyal alanlara dönüştürülmesi için çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Buca turunun son bölümünde ise Başkan Tugay, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün EVKA-1 Hareket Merkezi'ni ziyaret etti. Burada hareket amiri ve şoförlerle sohbet eden Başkan Tugay, tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı ve çevresinde inceleme yaptı.