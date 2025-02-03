İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte Menderes Belediyesi ve Alevi Kültür Dernekleri Menderes Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Cemevi inşaatının tamamlanması için düzenlenen etkinlikte Başkan Tugay, Alevi yurttaşların inanç özgürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesi altında olduğunu belirtti.

"Benim inancım vicdanım"

Başkan Cemil Tugay, “Benim inancım vicdanım. Yeter ki kimse kimseye saygısızlık etmesin. Kimse kimseyi incitmesin. Her inanca saygılı olan bir ülkede yaşamak istiyoruz. Dostluk, kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin kimseye inancından dolayı zulmetmesini istemiyoruz. Hele hele öldürmesini, yakmasını istemiyoruz. Buna razı değiliz. Seçtiğiniz belediye başkanınız olarak söz veriyorum. Sizin inancınız benim için her şeyden değerli. Şehrimizde yaşayan herkesin inancı, bizim teminatımız altında. Bizler, kim ne isterse yerine getirmeye hazır olacağız” dedi.

“İzmir’in hoşgörüsü örnek olmalı”

İzmir’in hoşgörü kültürüne dikkat çeken Tugay, kente yönelik eleştirilere karşı durarak, “İzmir'in hoşgörüsü ile herkesi kucaklaması ile çok özel bir yer olduğunu hala idrak edemeyenler var. İzmir'de 3 gün geçirmemiş insanlar, kente çamur atmayı marifet sayıyor. Onlara 'İzmir'de 3 gün geçirdiniz mi' diye sordum. İzmir'in bir sokağında gezdiniz mi? İnsanları ile üç cümle konuştunuz mu? Yapmadınız bunu. Tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bu güzel insanların değerini bilmiyorsunuz. Buradaki iyiliği görmediniz, anlamadınız, bilmiyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz. Ama biz burada bu şehrin yetiştirdiği evlatlar olarak, bu topraklarda yaşamış ve ona her insanı ile saygı duymayı öğrenmiş evlatları olarak, bu şehre sahip çıkacak ve üzerimize düşeni yapacağız. Sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. Hızır hepimizin yoldaşı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, yapımı devam eden cemevinin tamamlanması için 26 Haziran’dan önce destek sağlayacaklarını açıkladı.

“İlçemizi geleceğe taşıyacağız”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de konuşmasında, Alevi toplumunun hassasiyetlerine önem verdiklerini belirterek, “Alevi kardeşlerimizin de hassasiyetlerini ön planda tutup, onların sesi olarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yapımı devam eden cemevi projesi için elimizden gelen tüm imkanları sunmaya gayret göstereceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, güzel ilçemizi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Çünkü bizim anlayışımızda önemli olan toplumdaki her bireyin eşit haklara sahip olmasıdır” dedi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, “Ezilmiş, ötekileştirilmiş ve yoğun baskılara maruz kalmış kimler varsa, yanlarında durmaya biz söz verdik. Her konuda bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Başka yolu yok. Gözümüzdeki feri, doğruyu görüp, doğruyu söylemek, dizimizdeki feri, bir şeylerden korkup kaçmak için değil, cesaretimiz ile bütün hainlerin ve bölücülerin üstüne gitmek için kullanacağız. Bizleri bir arada tutan sevgiyi ve saygıyı, hiçbir zaman elden bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

"Hızır hepimizin yoldaşı olsun"

Alevi Kültür Dernekleri ve Alevi Bektaşi Federasyonu temsilcileri de gecede dayanışma ve laiklik vurgusu yaparak, cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Etkinlikte üç adet Zülfikar kılıcı açık artırmayla satıldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, cemevi inşaatına katkı amacıyla bir Zülfikar satın alarak Başkan Tugay’a hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin inanç özgürlüğüne verdiği desteğin altını çizen Tugay, “Hızır hepimizin yoldaşı olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.