İzmir Karşıyaka'da başlayan yangın için tüm ülke seferber olmuş durumda. Üçüncü gününe gelen yangına müdahaleler devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesabından İzmir'de gerçekleşen tüm yangınlarla ilgili açıklama paylaştı.

Açıklama şu şekilde:

"Yangından etkilenen bölgelerimizde incelemelerimiz sürüyor.

Yerleşim alanlarına yakın yangınlar kontrol altına alındı fakat bazı ormanlık alanlarda yangınlar devam ediyor. Şu an için çok kötü bir durum yok ancak yangın henüz tam anlamıyla söndürülmüş değil.

Yamanlar bölgemizde ormanlık alanlarda yangın henüz kontrol altına alınamadı. Köyün çevresinde İzmir İtfaiyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yanı sıra çok sayıda ateş savaşçısı konuşlandırıldı.

Tedbir amacıyla bazı köylerimizi boşalttık. Buraların çoğunu ziyaret ettik. Yangın durduğu için vatandaşlarımız evlerine dönebiliyor. Son duruma göre 16 evin yandığını ve sanayi sitesinde 30 civarında iş yerinin etkilendiğini belirledik.

Arkadaşlarımız, tek tek evleri gezerek yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını soruyor. Hasar gören yerleri onarmak, yeniden vatandaşlarımızın kullanımına sunmak ve bu süreçte olası her türlü ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz.

Sancaklı Köyü’nde yaşanan su kesintisine arkadaşlarımız hemen müdahale etti. 1.500 civarında küçük ve büyükbaş hayvanın beslendiği köyümüzde meralık alanlar yandığı için vatandaşlarımızın yem ihtiyacı oluştu. İlgili birimlerimiz yem temini sağlıyor.

Örnekköy ve Doğançay mezarlıkları yangından etkilenmedi. Burada defin işlemleri durdurulmuş durumda ama yangın mezarlıklara sıçramadığı için herhangi bir zarar görülmedi. Definlere de bugün yeniden başlanıyor.

Bize gelen son bilgilere göre yangın nedeniyle 6 itfaiyecimiz, bir polis memurumuz ve yurttaşlarımız dahil olmak üzere toplam 21 yaralımız var. Tedavilerine devam ediyoruz."

Karşıyaka Yamanlar'daki orman yangının söndürülmesi için seferber olan İtfaiye ekiplerimiz, Bayındır, Tire, Çeşme ve Menderes’te çıkan yangınlara da müdahale ediyor.

Menderes ilçesi Şaşal ve Tahtalı Barajı çevresindeki ormanlık alanlar da alevlere teslim oldu. Çam ormanı olması nedeniyle alevler hızla ilerledi. Tahtalı Barajı'nın su alma yapısını ve pompa istasyonunu tehdit eden yangının kontrol altına alınması ve tesisimizi etkilememesi için çok sayıda itfaiye aracımız ve personelimiz bölgede.

Bayındır'da dün akşam saatlerinde başlayan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine destek veren İtfaiye ekiplerimiz, 19 araç, 14 tanker ve 55 personel ile yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Tire’de bugün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle maalesef büyüdü. İtfaiye ekiplerimizi bölgeye sevk ederek yangın söndürme çalışmalarına destek veriyoruz.

Çeşme Alaçatı bölgesinde otluk alanda çıkan yangını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı."