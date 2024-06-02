Gazetemizi ziyaret sırasında önemli açıklamalar yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir için yapmayı planladığı projelerini ve hayallerini anlattı. Başkan Tugay, “Kemeraltı’nın canı” dediği Çankaya Katlı Otopark’ı yıkmak istemediğini, güçlendirmek için Bakanlığa gönderdiği yazının yanıtını beklediğini söyledi. Lunapark konusuna değinen Başkan, “Lunaparksız İzmir olmaz, kaldırırsak mutlaka yenisini yaparız” dedi. Başkan “Mavişehir’in ucundakı çıkıntıya yapılacak London Eye projesinin İzmir’in silüetinin değişeceğini ifade etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta bir simge haline gelen lunapark ile ilgili konuşarak ilginç anılarını da aktardı. Başkan Tugay, “Ben üniversite çağında lunaparkta çalıştım. İzmir Fuarı’nda dört yıl önce kasiyerlik sonra stant şefliği yaptım. Lunaparkta tepsinin ortasında duran adam bendim. Benim görevim orada düşenleri toplamaktı. Lunaparkın her şeyini yaşadım. O yüzden kimse bana lunaparkı anlatmasın ama şimdi gelip geçerken bir bakın eskimiş, yıpranmış bir demir yığını haline gelmiş. İzmir’in çoğu insanı oraya gitmiyor. Bize artık verdiği bir şey yok” dedi.

Lunapark’ı kaldırmadıklarının altını çizen Başkan Cemil Tugay, “Bizim daha çağdaş, daha modern, nitelikli bir lunaparka ihtiyacımız var. Bir de lunapark Kültürpark’ın içinde olmak zorunda değil. Orası bir yeşil alan, spor yapma alanı ve yeme içme alanlarının olduğu bir yer olarak hayal ediyorum. Ayak üstü görüştüğüm bir çok insan bana iyi ki orayı kaldırıyorsun diyor. Şu anda kaldırmıyoruz. İzmir fuarı ve yaz dönemi gelsin geçsin. Dileriz lunaparkı kaldırırken başka bir yere taşıyacağımız şekilde olur. Ulaşım problemi olmayan bir yerde yapacağız. Benim aslında hayalim legoland. Avrupa’ da 4-5 tane var. Disneyland kadar elit değil ama çok nitelikli ve Danimarka kökenli bir eğlence parkı. İzmir’de öyle bir yer olsa sırf onun için milyonlarca insan gelir. Buna emin olabilirsiniz. Bunları hayal etmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.

İzmir’e simge kazandıracağım

İzmir’e yeni bir simge kazandıracaklarını dile getiren Başkan Tugay, “LondonEye’ı İzmir’de hayal ediyorum. Mavişehir’in ucundaki burun görünüyor. Toki’ye yazı yazdım orayı bize satın diye. Daha önce satılmıştı biz eylemler yapıp iptal ettirdik o satışı. Ciddi bir direnç göstermiştik. Oraya şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi adına biz talibiz. Satmaktan imtina etmezlerse parasını verip alacağız. Sonrasında o burun kamuya açık, insanların keyifle kullandığı bir rekreasyon alanı olsun diye çalışmalara başlayacağız. Yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi LondonEye’ın benzeri bir dönme dolap. Neden oraya derseniz de bir tarafı kuş cenneti bir tarafı şehrin tamamı. Muhteşem bir yer. İzmir’in her yeri görünür” dedi.

Katlı otopark sorunu çözülecek

Son dönemde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri olan katlı otopark ile ilgili de görüşlerini paylaşan Tugay, “Ben yıkılmasına baştan beri karşıydım. Orda hayal dünyası rengarenk olan bazı insanlar ‘yıkın burayı gözüm görmesin’ dedi. Orası Kemeraltı'nın çok ihtiyacı olan bir otopark. Oradaki esnafların ihtiyaçlarını giderip sorun çözüldükten sonra tabi ki kaldırabiliriz. Buna yönelik biz çözüm üretip aktif hale getireceğiz. Sonrasında yıkılabilir. Tamamen Kemeraltı esnafı tarafından kullanılıyor ve her gün 3 binden fazla araç girişi oluyor. O bölgenin çok ihtiyacı var. En azından bu beş sene boyunca kalır” sözlerine yer verdi.