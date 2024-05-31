İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 127’nci toplantısında İzmir’i birlikte yönetme mesajı verdi. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde yapılan toplantıya İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Kalkınma Ajansı yetkilileri de katıldı.

Başkan Tugay, seçim döneminde verdiği 5 yılda 25 bin konut sözüne vurgu yaparak, “Hedefimiz bu rakamın da üzerine çıkmak. Şehrimizin deprem açısından riskli bölgelerinin dönüşümünde ve plansız yapılaşan alanların yeniden planlanarak önünün açılmasında daha etkin rol oynamak istiyoruz” dedi. İEKKK'nın çalışmalarının kent için kritik olduğunu belirten Tugay, kurulun sorunların çözümüne yönelik göstereceği iradeye saygı duyduğunu ifade etti.

İklim ve çevre sorunları ele alınacak

İklim krizi ve çevre sorunlarının da ele alınacağını belirten Tugay, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği seçimlerinin gelecek hafta yapılacağını hatırlatarak, Sağlıklı Kentler Birliği Başkan adayı olarak önerildiğini açıkladı. Üye belediyelerle birlikte iklim krizi ve çevre konularında aktif çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Tugay, kırsal kesimden kentlere göçün olumsuz sonuçlarına dikkat çekerek, “İnsanlar çiftçilikten uzaklaşıyor. Gençler tarım yapmak istemiyor. Çünkü kırsal bölgeler sosyal, kültürel ve çağdaş ihtiyaçlar açısından geriliyor ve ihtiyaçların karşılanamayacağı yerlere dönüşüyor. O nedenle insanlar köylerinden metropole taşınıyor, tarım olumsuz etkileniyor. Tarımsal üretim düşüyor. Daha fazla rapora, haritaya ve değerlendirmeye ihtiyacımız var. Tarımı, çiftçiliği, hayvancılığı nasıl daha nitelikli yapabiliriz? Çiftçi eğitim programı uygulanması lazım” dedi.

Tasarım ekosistemi geliştirilmeli

İzmir’in kalkınmasında önemli yere sahip sektörlerin çeşitliliğine de değinen Tugay, “Mermer ihracatımız yüksek ancak blok mermer ihracatı yapılıyor. Oysa işlenmesi, markalaşıp pazarlanması halinde değeri daha da artacak. Tasarımcı eksikliği var. Deri, mobilya, tekstil gibi alanlarda da önemli potansiyelimiz var. Tasarım ekosistemini nasıl geliştirebiliriz?” diye konuştu.

İzmir Vakfı’nın, İzmir'in tanıtımı ile ilgili önemli bir rol üstlenmesini isteyen Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde, İzmir Vakfı yönetiminde kenti tanıtmak için heyet oluşturabiliriz. Bu heyet hedeflediğimiz ülkeler ve şehirleri ziyaret ederek İzmir'i tanıtabilir, şehrimizle dünya kentleri ve ülkeleri arasında köprü kurabilir. Bu ve buna benzer çalışmaları İzmir Vakfı’nın yürütebileceğini düşünüyorum” dedi.