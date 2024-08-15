İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin yaşadığı sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla düzenlediği koordinasyon toplantılarına Narlıdere ile devam etti. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratları, ilçe belediyesi yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı.

"Çözüm önerilerine açığız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalışmanın önemine değinerek, "İzmir’in çözülmesi gereken pek çok sorunu birikmiş durumda. Bu sorunlara etkili ve hızlı çözümler üretmek zorundayız. Bu amaçla yılda iki kez bu tür toplantılar düzenleyerek koordinasyonumuzu artıracağız. Kapımız, çözüm önerilerinizi paylaşmanız için her zaman açık" dedi.

Veri tabanı ve sosyal hizmetler için ortak sistem

Sosyal belediyeciliğin önemini vurgulayan Tugay, "Sosyal hizmetler ve yardımların takibi için ilçe ve Büyükşehir Belediyeleri olarak ortak bir veri tabanı kullanmamız gerekiyor. Bu sistemle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı daha etkin şekilde belirleyip onlara doğru yardımları ulaştırabiliriz. Muhtarları da bu sürece dahil edersek, sosyal ihtiyaçların tespiti daha sağlıklı olacaktır" şeklinde konuştu.

Uyum içinde çalışmaya vurgu

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu koordinasyon toplantısı bizim için çok değerli. Birlikte uyum içinde çalışmamız, ilçemiz için daha iyi sonuçlar doğuracaktır" dedi. Başkan Tugay, toplantı sonunda ilçenin acil sorunlarına çözüm bulmak için bürokratlarına talimatlar verdi.

Yurtdışından örnek alındı

Toplantıda ayrıca Başkan Tugay, Narlıdere’ye yapılması planlanan spor tesisi için heyecan verici bir proje önerisinde bulundu. "Yurt dışında gördüğüm ancak ülkemizde eksik olan bir konsept var: Spor tesisi, etrafında koşu pisti ve kompleks bir yapı. Bu tarz bir tesisi Narlıdere’ye kazandırabiliriz" diyen Tugay, kapalı yüzme havuzu ve halı saha gibi ek yapılarla projeyi zenginleştirmeyi önerdi. Başkan Uzun, bu öneriden duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye tam destek verdi.