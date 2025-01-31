İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili'de düzenlenen koordinasyon toplantısında, kentin planlı ve sağlıklı gelişiminin önemine vurgu yaptı. Tugay, "Şehrin gelişmesinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bunu yaparken asla kente zarar vermeyeceğiz. İzmir kıyıları, doğası, dağları, tarım alanları ile bir bütün. Kentin istismar edilmesini istemiyoruz" dedi.

İzmir'in geleceği planlı gelişimle şekillenecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, kentin planlı ve sağlıklı gelişiminin önemini vurguladı. Tugay, İzmir'in doğal ve tarihi mirasının korunarak geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İlçelerin sorunlarına yerinde çözümler

Göreve geldikten hemen sonra ilçelerin sorunlarını belirlemek ve hizmetlerin aksamadan yapılmasını sağlamak amacıyla başlattığı toplantıları sürdüren Başkan Tugay, Dikili'de ikinci kez koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile ilçe belediyesi yetkilileri, gelecek dönemin yol haritasını netleştirdi.

"Temel hizmetlerde aksamaya izin yok"

Toplantıda konuşan Başkan Tugay, İzmir’de temel belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesini istediğini belirterek, şehirde tüm çalışmaların eksiksiz yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Hedeflerinin İzmir'in tüm sorunlarını çözmenin yanı sıra kentin geleceğini tasarlamak olduğunu ifade eden Tugay, sosyal yardımlar konusunda da önemli adımlar atmanın gerekliliğine değindi.

"İzmir'de yaklaşık 500 bin engelli bulunuyor"

Ağırlaşan ekonomik tabloya dikkat çeken Başkan Tugay, toplumun belli kesimlerinin daha da sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, "Arkadaşlarımız saha çalışması yapıyor. Görüyoruz ki, gittikçe artan yaşlı bir nüfus var. İzmir'de yaklaşık 500 bin engelli bulunuyor. Aileleri ile baktığınızda 2 milyon insan, engellilik konusunda mağduriyet yaşıyor. Türkiye'de sağlık hizmetleri, eğitim hizmetlerinde gerileme var. Eğitim ve sağlık alanında mutlaka destek vermemiz gerekiyor. Bu dönem sosyal yardımları artırdığımız bir dönem olmalı. İnsanların çok ağır sorunlar yaşadığı durumlarda belediye olarak çözüm üretmeliyiz" dedi.

Planlı ve sağlıklı kentleşme

İzmir'in ilçeleri ile birlikte planlı ve sağlıklı şekilde gelişmesinin önemine de dikkat çeken Başkan Tugay, şehrin planlanması ve gelişimi ile ilgili bir vizyon ortaya koymaları gerektiğini belirtti. Belediyeler olarak bu çalışmaları iş birliği ve koordinasyon içinde yapmaları gerektiğini ifade eden Tugay, İzmir'in büyük ve güçlü bir şehir olduğunu vurguladı.

"Dikili vitrinde olan bir yer"

İzmir'in diğer ilçeleri gibi Dikili'nin de önemli değerleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Tugay, "Dikili vitrinde olan bir yer. Bu dönemde mutlaka başarmamız gereken şey, yaptığımız çalışmayı tam bir koordinasyon içerisinde sürdürmek. Dikili'nin hiçbir anlamda sorun yaşamaması için gereken önlemleri almak zorundayız. Biz her zaman yanınızdayız" dedi.

"Kentin istismar edilmesini istemiyoruz"

Şehirlerin tarihi ve doğal mirasının korunarak geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tugay, "Şehrin gelişmesinin sonuna kadar arkasındayız. Ama bunu yaparken asla kente zarar vermeyeceğiz. İzmir kıyıları, doğası, dağları, tarım alanları ile bir bütün. Kentin istismar edilmesini istemiyoruz. Planlama çalışmaları o nedenle önemli. Önemli hedeflerimizden biri de şehrin tamamında tüm planları gözden geçirmek. Bizi, size yardımcı olacak insanlar olarak görün. Çalışmalarımızı iş birliği ile yürütelim ve doğru adımları birlikte atalım" dedi.

"Dünyada sanat bu topraklarda başladı"

İzmir'in marka etkinliklerinin güçlü şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulayan Tugay, "İzmir'i kültür sanat yönüyle güçlü tutmaya devam etmemiz lazım. İzmir, Türkiye'de bu konuda bir numara. Dünyada sanat bu topraklarda başladı. Edebiyat buradan, müzik buradan yayıldı. Bizim genlerimizde bunlar var. Birileri 'konser yapmayın' dedi diye bundan vazgeçecek değiliz. Bizim yaptığımız konserler kar amaçlı konserler değil. Parayı da kimse çarçur etmiyor. Kimse bunun baskısı altında kalmasın. Halkımız bu ücretsiz etkinliklerden memnun. Elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dikili'yi cazibe merkezi yapıyoruz"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de toplantının Dikili için çok önemli olduğunu vurguladı. Dikili'nin İzmir'in yükselen değerlerinden biri olduğunu belirten Kırgöz, "Burası her geçen gün daha da dikkat çeken bir ilçe oluyor. Dikili'nin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Son yıllarda bölge çok fazla göç alıyor. Bundan sonra da alacak. Dikili'yi cazibe merkezi yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Dr. Cemil Tugay, ilçe ziyareti kapsamında CHP Dikili İlçe Başkanlığı’na da gitti. Tugay, ayrıca babası Yılmaz Gürel'i kaybeden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Çiler Gürel'e taziye ziyaretinde bulundu.