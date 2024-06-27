İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında İzmir'in projelerini ve geleceğini İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyeleriyle ele aldı.

Tüm İzmirlilerin Hizmetindeyim

Toplantıda İzmir'e olan sevgisini ve bağlılığını dile getiren Başkan Tugay, "Yüzde 1 Cemil Tugay, yüzde 99 belediye başkanıyım. Bu kimliğimle her birinizin, bu şehirdeki canlı, cansız tüm varlıkların hizmetindeyim" dedi.

Gençlere destek ve başarı mesajı

Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakcı'yı tebrik eden Tugay, gençlere başarı dileklerini iletti ve İzmir'in turizm, ticaret ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

İzmir'in sorunlarına çözüm odaklı yaklaşım

İzmir'in sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Tugay, özellikle sosyal hizmetler, altyapı, deprem ve iklim kriziyle ilgili çalışmaların önemini vurguladı. Sokak hayvanları için daha fazla barınak yapacaklarını, evsizler için 25 bin konut projesini hayata geçireceklerini ve “90 dakika” uygulamasını tekrar aktif hale getireceklerini söyledi.

İZTO Başkanı'ndan destek mesajı

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise Tugay'ın çözümlerine ve desteklerine teşekkür ederek, İnciraltı’nın korunarak planlanması konusunda umut verici mesajlar aldıklarını belirtti.