İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karaburun'da düzenlenen koordinasyon toplantısında ilçenin ihtiyaçlarını masaya yatırarak çözüm önerilerini paylaştı.

Kültürel zenginlikler koruma altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği koordinasyon toplantılarının sonuncusunu Karaburun'da yaptı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin sorunları, vatandaşların istekleri ve projeleri ele alındı. Dr. Cemil Tugay, Karaburun'un doğal ve kültürel zenginliklerinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve “Karaburun bizim için çok kıymetli. Gözümüz hep bu ilçemizin üzerinde olacak” dedi.

Larva ilaçlamasında yoğun çalışmalar başlatılacak

Toplantıda temel belediyecilik hizmetleri, sosyal hizmetler, altyapı ve ulaşım çalışmalarına değinen Başkan Tugay, özellikle larva ilaçlama çalışmalarına dikkat çekti. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin ortak veri tabanından izleneceğini belirten Tugay, sorunun yoğunlaştığı bölgelerde daha kapsamlı çalışmaların yapılacağını söyledi.

"Yarımadanın sorunlarına ortak çözüm üretiyoruz"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Yarımadanın sorunlarını kendi sorununuz gibi gördüğünüz için teşekkür ederiz" dedi.

Beton uygulaması başlayacak

Toplantının ardından Karaburun’un 16 muhtarıyla bir araya gelen Başkan Tugay, ilçede üretim yollarının yenilenmesine yönelik planları da açıkladı. Yaz döneminde birçok üretim yolunun yapıldığını ancak asfaltın kısa sürede bozulduğunu belirten Tugay, maliyeti daha düşük ve dayanıklı olan beton uygulamasına geçeceklerini duyurdu. Bu sayede yolların uzun süre dayanıklı kalmasının hedeflendiğini belirtti.

“Büyükşehir her zaman yanınızda”

Başkan Tugay, Karaburun programı kapsamında ilçedeki muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti. İlçenin doğasının korunması gerektiğine vurgu yapan Tugay, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman Karaburun halkının yanında olacağını ve hizmetlerin eksiksiz sürdürüleceğini ifade etti. Başkan Tugay ayrıca, Karaburun’daki seramik atölyesini ziyaret ettikten sonra CHP Karaburun İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti.