İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe belediyeleri ile koordineli çalışmanın önemini vurgulayarak, sosyal belediyeciliğin gerekliliğini ve ekonomik krizin etkilerini ele aldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Başkan Tugay, Kemalpaşa'da düzenlenen toplantıda, ilçe belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında koordineli çalışmanın önemini vurguladı. Kentin karşı karşıya kaldığı sorunlara karşı hızlı ve etkili çözümler üretmek için ortak adımlar atılması gerektiğini belirtti. Toplantıya, kent yönetimi ve altyapı hizmetlerinden sorumlu birimlerin temsilcileri de katıldı. Başkan Tugay, ekonomik krizin yarattığı zorluklara dikkat çekerek, sosyal belediyeciliğin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. İnsanların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda, belediyelerin sosyal hizmetlerdeki rolünün önemine değindi ve gelecek dönem için stratejiler belirlediklerini açıkladı.

Başkan, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların şehirlere göç etmelerini engellemek için Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını ve tarımın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Tugay, “Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, yaşadıkları yerleri terk ederek şehirlere göçüyor. Bu durumda şehrimizin bazı bölgeleri insanların yaşamadığı alanlar haline geliyor. Tarım yapan vatandaşlarımızın sayısı azalıyor. Oysa tarım ülkemizin ve dünyanın en önemli konu başlıklarından biri. Bu dönemde tarımı hangi noktalardan destekleyeceğimize dair çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine kırsal bölgelerdeki yaşamı daha nitelikli hale getirmek istiyoruz. İnsanlarımız sosyal, kültürel ihtiyaçlarını, alışveriş veya spora yönelik isteklerini kırsal bölgelerde bulsun istiyoruz. Evlerini, yurtlarını terk etmesinler. Bu alanda planlamayı da birlikte yapmalıyız.” diyerek tarımın ülke ekonomisi için kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, kırsal bölgelerde yaşam kalitesinin artırılması gerektiğini ifade etti. Moloz dökümü ve çevre kirliliği gibi konuları da ele alan Başkan Tugay, kentin dönüşüm ve yenilenme ihtiyacına değindi. Kaçak moloz dökümleriyle mücadele edilmesi gerektiğini ve bu konuda sıkı cezalar uygulanması gerektiğini vurguladı. Kentin sürdürülebilirliği için çevre dostu projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının ardından Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'i ziyaret eden Başkan Tugay, ilçe belediyeleriyle uyumlu bir şekilde çalışacaklarını ve İzmir'in gelecek dönemde karşılaşabileceği zorluklara karşı hazırlıklı olacaklarını belirtti. Türkmen ise, işbirliği içinde geçirecekleri bir dönem için umutlu olduğunu ifade etti.