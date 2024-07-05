İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını belirleyerek hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı koordinasyon toplantılarına Aliağa’da devam etti. Toplantıda, halkın uzun süredir bekleyen kronik problemlerini çözmek için kol kola vermeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Tugay, “Belediyeyi yönetmek, kimseyi kimseden ayırmadan halka hizmet etmektir. Bu kente olan borcumuzu ödemek için çalışıyoruz” dedi.

Toplantıya kimler katıldı?

Güzelhisar Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, Şükran Nurlu, Ertuğrul Tugay, Prof. Dr. Pınar Okyay, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve diğer belediye yetkilileri de katıldı.

"Siyasi ayrışma olmayacak"

Başkan Tugay, toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında siyasi ayrışma olmayacağını belirtti. “Bizler, halk tarafından seçilmiş, halka hizmet etmek için görevlendirilmiş memurlarız. Siyasi ayrışmayı doğru bulmuyorum. Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmak” ifadelerini kullandı.

İZSU kazılarına yeni çözüm

İzmir’in kronik sorunlarına değinen Başkan Tugay, İZSU’nun kazdığı yerlerin kapatılması işini artık İZBETON üzerinden kendilerinin yapacağını belirtti. Tugay, “Halkımızın beklentisi temiz bir şehir ve düzgün yollar. Bu beklentileri karşılamak için hızlı çalışıyoruz” dedi.

"Kente olan borcumuzu ödemek için çalışacağız"

Başkan Tugay, İzmir’in uzun yıllardır bekleyen sorunlarını çözmek için uzlaşı mesajı verdi. “Planlamayla ilgili daha yoğun çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Uzlaşmazlık durumlarında çözüm aramak gerekiyor. Bu kente olan borcumuzu ödemek için etkin bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

İZPA’nın stratejik planı

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, bölgenin mevcut durumu ve stratejik planlar hakkında bilgi verdi. Velibeyoğlu’nun ardından konuşan Tugay, Aliağa Belediyesi’ni İZPA’nın çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

"Hep birlikte çalışalım"

Başkan Tugay, toplantının sonunda ortak çalışma mesajını yineleyerek, “Bir problem gördüğünüzde bize bildirin. Aramızdaki iletişim güçlü ve samimi olsun. Yurttaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte çalışalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Acar’dan destek mesajı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Başkan Tugay’a düzenlediği koordinasyon toplantıları için teşekkür ederek, “Aliağa Belediyesi’nin tüm imkanları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin emrindedir. Birlikte hareket ederek sorunları çözeceğiz” dedi.

Aliağa’nın sorunlarına ortak çözüm

Toplantıda, Aliağa’nın çözüm bekleyen sorunları masaya yatırıldı. Asfalt, yol tamiri, kanalizasyon, içme suyu hatları gibi konular değerlendirildi ve çözüm için ortak adımlar atılacağı belirtildi.

Plaket takdim edildi

Toplantının ardından Başkan Tugay, Aliağa Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi ve Başkan Acar’a Saat Kulesi’nin yer aldığı bir plaket takdim etti. Acar ise Tugay’a Aliağa’ya özgü Helvacı Kilimi hediye etti.

Cemil Tugay kimdir?

Cemil Tugay (d. 13 Haziran 1967, Van), Türk siyasetçi, doktor ve 1 Nisan 2024'ten beri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.

2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Babası öğretmen, annesi ev hanımı olan Tugay, 1989'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi ihtisası yaptı. İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliği, Türk Tabipleri Birliği Kol Başkanlığı, Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Cemil Tugay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karşıyaka Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olmuş; seçimi %70,85'lik bir oranla kazanmıştır.

29 Ocak 2024 tarihinde yerel seçimlerde CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu ve seçimi kazandı. 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı.

Tugay evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.