Ziyaret, İzmir Sanat Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile EgeBEST Derneği'nin yönetim kurulu üyelerini kapsadı.

"Gururlu ve mutluyuz"

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları olarak, Türkiye’de ilk defa bir meslektaşımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından son derece gururlu ve mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ile sosyal sorumluluk projeleri ve camiamızın sorunları hakkında istişare etme fırsatı bulduk. Kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.