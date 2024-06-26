İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 2. Boyoz Şenliği’ne katıldı. Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, dünya markası olma yolunda hızlı adımlar atan moda merkezimize elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Esnafımızla, sanayicimizle birlikte elimizi taşın altına koymak, İzmir’i hak ettiği yere taşıyacaktır” dedi.

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği’nin 22. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla ikinci kez düzenlediği Boyoz Şenliği'ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu ve moda sektörü profesyonelleri katıldı.

Başkan Tugay, konuşmasında İzmir’in sadece Türkiye’de değil dünya çapında lokomotif sektörlere sahip olmasının kentin kalkınmasında büyük rol oynadığını vurguladı. Hazır giyim ve tekstil sektörünün İzmir’de sadece üretimin can damarlarından biri olmadığını, aynı zamanda tasarım, yaratıcılık, moda ve dünya çapında markalaşmanın öncü sektörü olduğunu belirtti. Tugay, “Bu birikimi, Avrupa’nın kendi alanında en büyüğü olan Fuar İzmir’de düzenlediğimiz fuarlarda da değerlendiriyoruz. Sadece bu yıl sektöre yönelik olarak dört fuar düzenliyoruz. Ekim ayında FashionTech, FashionPrime ve FashionHome fuarları ile hazır giyim konfeksiyon sektörünün en büyük buluşmalarından birini yaşayacağız. Kasım ayında ise IF Wedding Fashion ile 18. kez kapılarımızı dünyaya açıyoruz” dedi.

Sektöre destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Tugay, “Bu çalışmalarla amacımız, sektör temsilcilerimizin ihracatlarını artırmaları ve dünyaya açılmaları. Mimar Kemalettin Moda Merkezi de bu önemli çabaların bir parçası. Her yıl üzerine yeni şeyler ekleyerek kente kattığınız değerler ve vizyoner çalışmalarınız için tüm dernek yöneticilerimizi kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, dünya markası olma yolunda hızlı adımlar atan moda merkezimize elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Esnafımızla, sanayicimizle birlikte elimizi taşın altına koymak, İzmir’i hak ettiği yere taşıyacaktır” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın vizyonuyla biz bu dönem Mimar Kemalettin’i el birliğiyle hak ettiği moda merkezi konumuna getireceğiz” dedi. Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu ise, “Eylül ayında yapacağımız ikinci geleneksel defilemizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katılımıyla daha renkli geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.