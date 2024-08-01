İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Damlacık’taki Namık Kemal Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı İbrahim Karabay ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. "Mahallesini en iyi tanıyan ve sorunlarını en iyi bilen muhtarlarımızla birlikte çalışmayı önemsiyorum. Kentimize birlikte hizmet üretmekten mutluluk duyuyorum," dedi.

Başkan Tugay, kentin tarihi bölgelerini ziyaret ederek yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son durağı Konak’ın Damlacık bölgesi olan Tugay, ilk olarak Şehit Jandarma Er Mustafa Gülüm Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki sorunları dinledi. Bu ziyarette kendisine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin, Namık Kemal Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabay, Altıntaş Mahallesi Muhtarı Selda Arslan ve Konak Muhtarlar Derneği Başkanı Zafer Çam eşlik etti.

Muhtarlarla birlikte çalışmanın önemine vurgu

Namık Kemal Mahallesi Muhtarlığı’na da uğrayan Başkan Tugay, muhtar İbrahim Karabay’dan mahalle ve bölge hakkında bilgi aldı. Tugay, "Mahallesini en iyi tanıyan, sorunlarını en iyi bilen muhtarlarımızla birlikte çalışmayı önemsiyorum. Kentimize birlikte hizmet üretmekten mutluluk duyuyorum," ifadelerini tekrarladı.

Anı defterine anlamlı not

Ziyaretin ardından Tugay, kent merkezine doğru yürüyerek bölgeyi dolaştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğduğu ev olan İzmir İsmet İnönü Anı Evi ve Kitaplığı’nı ziyaret eden Tugay, anı defterini imzaladı. Deftere, "Kurtuluş Savaşımızın büyük komutanlarından, Lozan Antlaşması’nın kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız, değerli büyüğümüzün doğduğu ve bir süre yaşadığı evin düzenlenmiş ve ziyarete uygun hale getirilmiş olması çok büyük mutluluk. Mirasa sahip çıkan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum," yazdı. Başkan Tugay, ziyaretini bölgedeki esnaftan alışveriş yaparak sonlandırdı.