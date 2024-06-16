Bayındır ilçesi Yakacık Mahallesi'nde çıkan zeytinlik ve makilik alandaki yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece yarısı kontrol altına alındı. Yangına müdahale görevini tamamlayıp geri dönerken Kemalpaşa Çiniliköy Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Topkaya, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Karşıyaka merkezinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Serkan Topkaya'nın ailesine başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Törende ayrıca İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ve Topkaya'nın mesai arkadaşları da yer aldı.

Serkan Topkaya'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Kemalpaşa Rabia Hatun Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Cennetbahçesi Mezarlığı'na defnedildi.