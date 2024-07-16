İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentteki uygun alanlarda toplu konut projeleri yapmayı planladıklarını açıkladı. Tugay, "Menemen’de yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun gibi diğer ilçe belediyelerimizin sınırları içinde, belediyemize veya ilçe belediyelerine ait alanlarda da projeler geliştirebiliriz. Amacımız, lüks olmayan, temel ihtiyaçları karşılayacak, orta gelir grubuna hitap eden, ödemeleri kolay konutlar üretmek. Bu projelerle ev sahibi olmayan insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. Belediye olarak bu ihtiyacı karşılamak zorundayız" dedi. Projelerin, Ege Şehir Planlama Şirketi tarafından yürütüleceğini belirten Tugay, belediyenin kâr amacı gütmeyeceğini vurguladı.

"Lüks konut yapmayı planlamıyoruz"

Başkan Tugay, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, "Kentteki bazı kentsel dönüşüm alanlarında işler müteahhitlere bırakıldığında çıkmaza giriyor. Bu nedenle, bazı alanlarda uzlaşarak, hak sahiplerinin haklarını koruyarak çalışmalar yapabiliriz. Burada hedefimiz gelir elde etmek değil. Bu işlerin ilerlemesi için piyasanın regülasyonu gerekiyor ve belediye olarak bu işlere müdahil olmamız lazım. Lüks konut yapmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Eğer dönüşüm isteyen ama müteahhit bulamayan alanlar varsa, bu işlere belediye olarak girebiliriz. Bu konuyu konuşarak çözüme kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.