Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye borçlarının tahsiliyle ilgili sözlerini değerlendiren Tugay, "Bizimle bir siyasi yarışa girilecekse elimizi kolumuzu tutarak değil, karşımıza daha iyi hizmet seçenekleri koyarak yapılmalı. Bu ülkeyi iyiye götürecek olan rakibe çelme takmak değildir" dedi.

Karşılıklı ihtiyaçlar değerlendirildi

Başkan Tugay, Selçuk'ta gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, bu toplantıların bekleyen problemlerin çözümü için son derece verimli olduğunu belirterek, "Gerçekten çok yararlı oluyor. 'Nasıl bir dönem geçirmek istiyoruz' konusunda ortak ya da farklı baktığımız yönleri fark ediyoruz. Karşılıklı ihtiyaçları değerlendiriyoruz. Bu, ilk toplantı serisi. Daha sonraki toplantıların daha faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

"Hizmet ettiklerimiz sadece CHP'li seçmenler değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeleri hedef alan açıklamalarına da değinen Başkan Tugay, "Uzun zamandır ülkemiz ağır ekonomik kriz şartları altında yaşıyor. Bütün kurumlar sıkıntılı. Devletin kurumları da sıkıntılı. Geçenlerde bir kaymakam bize araçlarımız için yakıt dahi alamıyoruz dedi ve bunun için bize yardımcı olur musunuz diye sordu. İyi niyetle biz okulumuza, camimize, devletin diğer kurumlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada da belediye otobüslerimizde, çöp kamyonlarımızda en yüksek ÖTV ile yakıt kullanıyoruz. Belediye hiçbir şeyden muaf değil. Özel şirket nasılsa biz de ona maruz kalıyoruz. Devletimizden bekleriz ki; böyle şartlar altında bize biraz anlayış göstersin ve biz de yerel hizmetlerimizi çok daha iyi yapalım. Hizmet ettiğimiz insanlar sadece CHP'li seçmenler değil. AK Partili, MHP'li seçmenler de var. Cumhurbaşkanı'na destek veren seçmenlere de hizmet ediyoruz. Zor ve sıkıntılı tablodan çıkmak için bize yeni kaynaklar yaratmasını beklerken böylesine bir tavır bizi çok üzüyor, yaralıyor. Bu bakış açısını değiştirmelerini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediyelere daha fazla kaynak sağlasınlar"

Erdoğan'ın sözleri üzerinden konuşmasına devam eden Başkan Tugay, "Demek ki emekliler üzerinden kaybedilen oylar ile ilgili rahatsızlığı var. Emeklilere o düşük maaşları veren biz değiliz. Bu kadar anormal pahalılığın sebebi biz değiliz, kötü ekonomik tablonun sorumlusu biz değiliz. Bizimle bir siyasi yarışa girilecekse; elimizi kolumuzu tutarak değil, karşımıza daha iyi hizmet seçenekleri koyarak yapılmalı. Daha iyisini yapma konusunda yarışmamız lazım. Bu ülkeyi iyiye götürecek olan rakibe çelme takmak, elini kolunu tutmak değildir. Bizim gördüğümüzü duyduğumuzu halk da görüyor. Belediye hizmetlerindeki herhangi bir aksamanın sadece CHP'li belediyeler için sorun olacağı düşünülüyorsa bu vahim bir hata. Mümkünse ülkenin ekonomisini bir an önce düzeltsinler, ondan sonra belediyelere de daha fazla kaynak sağlasınlar. Gelişmiş ülkelerde belediyelere, yerel yönetimlere daha fazla kaynak sağlanıyor. Bizde tam tersine, var olan kaynaklar sürekli elimizden alınıp üzerimize ağır yükler bindiriliyor" dedi.

"Sözleşmeleri sonlandırın" talimatı var, bunu yapmaktan mutlu değiliz

Kentsel dönüşümdeki kooperatif modeli ve İZBETON'un sözleşme fesihleri hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, "Bakanlığın bize yazdığı yazılar, halihazırda kurumumuzda bu konu ile ilgili bir müfettiş var. O müfettişin uyarıları, Sayıştay'ın eleştirileri ve düzeltmemizi istediği konular arasında yer alıyor bu konu. Bizim kendi kendimize verdiğimiz bir karar değil, bize verilen bir talimat bu. Hükümetin de üst kurumlarımızın da sözleşmeleri sonlandırın diye kesin talimatı var. Böyle bir şey yapmak durumunda kaldık. Bunu yapmaktan mutlu değiliz, bu bilinsin. Kendi keyfi kararımızla yapmıyoruz. Diğer taraftan kooperatif yönetimleriyle yaptığım toplantıda; bundan sonraki süreçte hiçbir şeyi ortada bırakmayacağımızı söyledik. Kendimiz sorumluluğu alacağız, kooperatif yönetimlerini de birlikte hareket etmeye davet ettik. Beraberce sorumluluğu almaya devam edelim, en kısa zamanda konutları yapıp vatandaşlara teslim edelim dedim. Kooperatif dışlama, bundan sonra onlarla çalışmayacağız gibi bir tavır değil bu" ifadelerini kullandı.