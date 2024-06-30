Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile görüşen Başkan Cemil Tugay, yangın nedeniyle tedirginlik yaşayan yurttaşlarla da bir araya geldi.

Pamucak bölgesindeki ormanlık alanda dün saat 17.00’de başlayan yangına, İzmir İtfaiyesi'nin de desteğiyle müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangın nedeniyle tedirginlik yaşayan ve yol kenarında bekleyen yurttaşlarla görüştü.

Yetkililerle görüşmeler yapıldı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun da katılımıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile görüşen Başkan Tugay, yangın söndürme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, yangına müdahale edilen alanları harita üzerinden Başkan Tugay’a gösterdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangın söndürme çalışmaları, çok sayıda ekip ve araçla yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, hem havadan hem de karadan müdahalelerini sürdürerek yangının kontrol altına alınması için büyük çaba harcıyor.