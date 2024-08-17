İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir İtfaiyesi başta olmak üzere, belediyenin tüm birimlerinin sahada aktif olarak görev aldığını ve toplamda 700'den fazla personelin gönüllü araçlarla birlikte yangın kontrol çalışmalarına katıldığını belirtti.

Başkan Tugay'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Karşıyaka ve Bayraklı bölgesinde devam eden yangınların kontrolleri için İzmir İtfaiyesi başta olmak üzere belediyemizin tüm birimleri, 700'ün üzerinde personelimiz, isteğe bağlı aracımızla ile sahadayız. Rüzgarın Hızının artması riskine karşı teyakkuzdayız. Örnekköy TOKİ konutlarında 10 katlı bir binanın çatısı ve üst katı sıçrayan kozalak nedeniyle alev aldı. Ekiplerimiz hemen binayı tahliye etti ve yanmayı söndürdü. Yangından etkilenen kayıt ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını dinledik. Evlerine giremeyen yurttaşlarımız için Zühtü Işıl Spor Salonu'nu açtık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız kumanya ve elektronik destek sağlıyor. Yangını kontrol paneli almak ve yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."