Tugay, açıklamasında, SDT'nin bütçe tasarrufu ile ilgisi olmadığını, kanunen yasal üst sınırın üzerindeki bir miktara imza atamayacağını vurguladı.

Sayıştay Raporuna Dayanıyor

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla ilgili elimizde Sayıştay’ın son raporu var. Resmi raporda sosyal denge tazminatı ile ilgili ‘Sayıştay’ın daha önceki yıllara ilişkin aynı idare hakkında aynı konuda vermiş olduğu kesinleşmiş mahkeme kararlarını dikkate almaksızın mevzuata aykırı olarak ödeme yapma konusunda ısrar eden ve sözleşme yapma yetkisine haiz olan belediye başkanı hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmasına yönelik bildirim var. Mevzuata aykırı hükümler içeren sözleşmeyi imzalayan sıfatıyla harcama talimatını veren belediye başkanının oluşan kamu zararından dolayı sorumluluğu bulunmaktadır’ diyor. ‘6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53. maddesi gereğince işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesi’ dedi.

"Karşıyaka'da da aynı durum yaşanmıştı"

Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili de konuşan Tugay, "Karşıyaka Belediye Başkanı olduğumda benden önceki dönemde burada olduğu gibi bir durum yaşanmıştı. Göreve yeni başlayan belediye başkanı olarak mevcut memur sayısını da göz önüne alarak anormal bir artış yapmadan yasal üst sınırın bir miktar üstüne imza attım ama daha sonraki aşamada benden çok daha yüksek artış istendiğinde yapamayacağımı söyledim." dedi.

"Memurların taleplerine duyarsız değilim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurların taleplerine de değinen Başkan Tugay, "8 bin 700 lira civarında bir sosyal denge tazminatı, yasal olarak üst sınır şeklinde belirlenmiş durumda. Buna yol ve yemek parası gibi bazı eklemeler yapılabiliyor. Bunlarla 12 bin lira gibi bir rakama çıkarılabiliyor. Sendikanın talep ettiği 22 bin lira. Ben bir hesaplama yapmadım çünkü bu konuya 'Şu kadar para vereceğiz, bu kadar para vereceğiz' gözü ile bakmıyoruz. Konu para değil. Konu yasaya uymadığımız zaman maruz kalacağımız suçlama." diye konuştu.