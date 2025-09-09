9 Eylül’ün, yalnızca İzmir için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci için de tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “9 Eylül ruhu, İzmir’in kalbinde 103 yıldır aynı coşkuyla yaşıyor. Bu gurur, bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor” dedi.

“9 Eylül hem kurtuluşun hem de kuruluşun simgesidir”

Başkan Tugay, “Kurtuluşun ve Kuruluşun Şehri: İzmir” başlıklı mesajında, İzmir’in kurtuluşunun Milli Mücadele’nin zaferle taçlandığı gün olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’in işgalden kurtuluşunun 103. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da kazanılan zaferle taçlanmış ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!’ emriyle İzmir’e doğru yürüyüş başlamıştır. Bu kutlu yürüyüş, 9 Eylül 1922’de İzmir’de sona ermiş ve milletimiz kesin bir zafer kazanmıştır. Bu zaferin ardından Lozan Barış Antlaşması’nın yolu açılmış, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. İzmir, bu yönüyle kurtuluşun ve kuruluşun simgesi olmuştur.”

“İzmir Cumhuriyet’in öncü kenti oldu”

Başkan Tugay, 9 Eylül’ün İzmir için olduğu kadar tüm Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu büyük zaferin ardından İzmir, Cumhuriyetimizin modernleşme yolculuğunda öncü bir kent olmuştur. O gün, İzmir’in her köşesinde yeniden dalgalanan Türk bayrakları ve halkın gözyaşlarıyla harmanlanan sevinci, kelimelerle tarif edilemez bir coşkuyu simgeliyor” dedi.

Tugay, ayrıca 9 Eylül 1922’de Yüzbaşı Şerafettin Bey’in Hükümet Konağı’na Türk bayrağını çektiğini hatırlatarak, “İzmirli hemşehrilerimiz, 10 Eylül’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir coşkuyla karşılamış ve o günü bir bayram olarak kutlamaya başlamıştır. İlk günden bu yana, İzmir’in kurtuluşu halkımızın gönlünde en özel ve değerli yerini koruyor” ifadelerini kullandı.

“9 Eylül ruhu geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor”

İzmir’in kurtuluş gününün, kentin kimliğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9 Eylül ruhunun İzmir’de ne kadar güçlü olduğunu görmek mümkün. Bu ruh, yalnızca geçmişe dair bir gurur değil, aynı zamanda geleceğe dair bir umut kaynağıdır. İzmir’in kurtuluşunun 103. yılında bizlere düşen görev, bu değerli mirası gençlerimize aktarmak ve bağımsızlık mücadelemizin anlamını her daim canlı tutmaktır."

“Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyorum”

Başkan Tugay, mesajının sonunda Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ve şehitlere şükranlarını sundu:

"Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. 9 Eylül günü İzmir’e giren ilk birliklerde yer alan ve bugün Halkapınar Şehitliği’nde ebedi istirahatlerinde bulunan şehitlerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentte düzenlenecek 9 Eylül etkinliklerine tüm İzmirlileri davet ederek, “Bu büyük günü, birlik ve beraberlik içinde, İzmir’e yakışır bir coşkuyla kutlayalım” çağrısında bulundu.