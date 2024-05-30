İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama’da geleneksel olarak düzenlenen yayla serüvenini başlattı. Yaklaşık 13 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan, Çamavlu Merası’ndaki yaz yolculuğuna çıktı.

Başkan Tugay: “Mücadele etmek zorundayız"

Bergama’da altın madeni hakkında bilgi alan Başkan Tugay, çevresel risklere karşı mücadele çağrısında bulundu: “Sorunları görmezden gelerek yaşamak büyük bir yanlış. Hepimiz mücadele etmeliyiz.”

Köylülerin yoğun ilgisi

Başkan Tugay, Bergama’daki Çamavlu Köyü’nde düzenlenen geleneksel hayvan salımı törenine katıldı. Törene, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve diğer yetkililer de iştirak etti. Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Tugay’a, binde bir görülen dört çatallı çam kozalağı hediye edildi.

Çamavlu Köyü’nde yapılan törenin ardından Başkan Tugay, meranın kapısını açarak yaklaşık 10 bin küçükbaş ve 3 bin büyükbaş hayvanın yayla yolculuğunu başlattı. Hayvanlar, altı ay boyunca Çamavlu Merası’nda kalacak.

“Korumanın önemini daha iyi anlıyoruz”

Hayvan salımı sonrası açıklama yapan Başkan Tugay, “Hayvanların doğal ortamda beslenmesi, sütlerinin kalitesini artırıyor. Burası, korunması gereken önemli bir alan” dedi.

Bergama Çevre Platformu ile görüşen Tugay, altın madeninin çevresel risklerine dikkat çekti: “Bu madenin uzun vadede ciddi çevresel sorunlar yaratacağını öğrendik. Doğamıza zarar vermemek için hepimizin mücadele etmesi gerekiyor.”

Tarihi Arasta Çarşısı’nda inceleme

Hayvan salımı programının ardından ilçe merkezine geçen Başkan Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ile esnaf turu yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Tugay, ardından Tarihi Arasta Çarşısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.