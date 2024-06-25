Yurttaşların talepleri ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda hızla hareket ederek öncelik sıralamasına göre çalışacaklarını aktaran Başkan Tugay, “Büyükşehir ile ilçe belediyeleri tam bir uyum içinde görev yapacak. Göreve başladığımız günden bu yana çok iyi bir süreç geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin yanında olacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyükşehir ve Menderes Belediyesi arasındaki koordinasyonu sağlamak, yurttaşların sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçe belediyesi yöneticileri ve meclis üyeleri ile koordinasyon toplantısı yaptı. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi’ndeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU bürokratları katıldı.

“Sizi her zaman dinlemeye hazırız”

İlçe belediye başkanları ile sık sık görüştüklerini ancak ilçelerin ihtiyaçları ile ilgili daha geniş katılımlı görüşme ve değerlendirme toplantılarını periyodik olarak yapma kararı aldıklarının altını çizen Başkan Tugay, “Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tam bir uyum içinde görev yapacak. Birbirinden ayrı belediyeler gibi değil birbirini tamamlayan belediyeler olacak. Bu konuda üzerimize düşen neyse yapacağız. Göreve başladığımız günden bugüne kadar çok iyi bir süreç geçirdik. Bu yakınlığı kurduğumuzu düşünüyorum. Zaman içinde çok daha yakın çalışacağız. Ben ve Büyükşehir Belediyesi’nde görevli olan arkadaşlarımız sizi her konuda dinlemeye, elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

“İzmirliler bizden temel belediyecilik hizmeti bekliyor”

İzmir’de vatandaşların belediyelerden en büyük beklentisinin temel belediyecilik hizmeti olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, “Nedir bunlar? Temiz bir şehir istiyorlar. Bu nedenle moloz, çöp yığınlarının oluşmasına engel olmak, gözleyici, denetleyici olmak gerekiyor. Öncelikle personele ve araca ihtiyaç var. Elimizden geldiğince birlikte sorunları halletmeye çalışıyoruz. Yol ve kaldırımların yenilenmesi, onarımı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ve İZBETON ekiplerimiz çalışıyor. Bir süredir aksamalardan dolayı bekleyen sıkıntılı noktalara ulaşıyoruz. Bunlar zaman içinde hallolacak. Size, ‘çok sıkıntılı olan, acil müdahale edilmesi gereken ne var’ diye sormak için buradayız. Her yıl bu şehri çok daha düzgün hale getirmeliyiz. Beş sene sonunda bizler, görevimizin sonuna geldiğimizde, yolları, kaldırımları pırıl pırıl bir şehir bırakmış olmalıyız. Parkların ve bahçelerin bakımı da çok önemli. Kaçak yapılar bizlerin en büyük sorunlarından birisi. Bu noktada planlama çok önemli. Bunu gidermemiz lazım. Temel belediyecilik hizmetlerinin üzerine sosyal hizmetleri koymamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz dönem işsiz, yoksul insanın çok olduğu bir dönem. Bu dönemde yönettiğiniz şehrin insanlarının sorunları görülmüyorsa bu bizim için eksiklik olur. Bu görevlere soyunduysak dışarıda bir insanın aç olması, evsiz olması bizim için büyük dert olmalı. Sokakta kimsenin yatmadığı, insanların aç olmadığı, her bir yurttaşın değer gördüğü bir yer olsun İzmir. Toplumumuzun sosyal kırılganlıklarını da doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Mesleki eğitim kurslarıyla gençlerimizin iş sahibi olmasını sağlamalıyız. Tarım yapanları desteklemeli, gençleri de bu konuda özendirmeliyiz. Madde bağımlılığı konusu da mücadele alanlarımızdan biri olacak” şeklinde konuştu.

“Öncelik sıralamasına göre yatırım yapacağız”

Olabildiğince temiz, düzenli, temel ihtiyaçları karşılanmış bir kent yaratılması için adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Tugay, “Bunları temel hizmetlerimiz olarak görmeliyiz. Bunun üzerine de kronikleşmiş sorunlarımızı çözmek ve geleceğe dair vizyon ortaya koymak zorundayız. Önümüzde çok sayıda daha önceden yapılmış proje var, uygulamaya geçmemiş, fikir olarak kalmış, yarım kalan projeler var. Planlama yapıyoruz. Şehrimizde önemli altyapı yatırım ihtiyaçları var. Elimizden geldiğince bu beş sene içinde en problemli noktalardan başlayacağız. Toplu ulaşımla ilgili ihtiyaçlar var. Burada iyileşmeye gitmemiz lazım. İnsanların şikayetlerine, beklentilerine duyarlı olmamız lazım. Ulaşım koordinasyonu açısından sık sık görüşmeler yapmamızda fayda var. Sahil beldelerimizde özel çalışmalar yapılması gerekiyor. Birikmiş sorunlar olabilir” diye konuştu.

“İlaçlama çalışmalarına ağırlık verilecek”

Sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarının önemine değinen Başkan Tugay, bu konuda yapılacak çalışmaları şöyle sıraladı:

“Araç arkasından ilaç püskürtülerek sorun çözülmüyor. Üreme alanlarının ilaçlanması çok önemli. İlave personel alarak ilçelerimize dağıtacağız. Karşıyaka’dayken arkadaşlarımız bütün üreme noktalarını işaretlemişti. Onları düzenli olarak ilaçlıyorlardı. O şekilde önemli ölçüde kontrol altına alınıyordu. İlaçlamayla ilgili bir haritamız olmalı. Bu bizim işimiz ama ilçe belediyelerinden de bu konuda yardım istiyoruz. Böyle bir sistemi beraber kurmalıyız. Çöp alanlarını da yakından takip etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Menderes’e sosyal konut kazandırabiliriz”

Başkan Tugay seçim vaatlerinden olan sosyal konut projesine de değinerek, Menderes Belediyesi’nin belirleyeceği bir alana sosyal konut yapabileceklerini söyledi. Egeşehir AŞ’nin bu konuda çalışmaya hazır olduğunu aktaran Başkan Tugay, “İzmir’in konuta, iyi planlanmış yerleşim alanlarına ihtiyacı var. İnsanlarımızın kırsal bölgede kalmasını teşvik etmek için bu alanlara ihtiyacımız var. Plan çalışmasını, projesini yapalım. Yapım işine biz dahil olacağız” şeklinde konuştu.

İlçe belediyesinin pazaryeri ve halı saha talebini değerlendiren Başkan Tugay, bu konuda çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Çiçek: Desteğe ihtiyacımız var

Başkan Tugay’ı ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ise “2 aylık süreçte biz de belediyemizin yapacağı çalışmaları planladık. 9 günlük tatilde 1 milyona yakın vatandaşımızı ağırladık. Araç, gereç gibi eksikliklerimiz var. Büyükşehir’in desteğine çok ihtiyacımız var. Büyükşehir bürokratları ile iletişim halindeyiz. Hobi bahçeleri ile ilgili de bir açıklama yapmıştım. Yıkılacak yerler var. Önümüzdeki günlerde yıkmaya başlayacağız” açıklamasında bulundu.

“Bu toplantıları tekrarlayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, verimli geçen toplantının ardından Menderes Belediyesi’ni ziyaret etti. Tugay, her konuda Menderes Belediyesi ile iletişim içinde olmaya devam edeceklerini ve koordinasyon toplantısını altı ay içinde tekrar yapacaklarını söyledi.