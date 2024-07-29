İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sorunların yerinde tespiti ve hızlı çözümü için başlattığı koordinasyon toplantılarına Bayındır’da devam etti. İlçenin sorunlarına karşı yol haritasının oluşturulduğu toplantıda, Tugay ekonomik krize dikkat çekerek, “Bu duruma karşı her zaman dayanışma içinde olacağız. Ama olması gerektiği kadar tasarruf da sağlayacağız” dedi.

Belediye hizmetleri enine boyuna konuşuldu

Bayındır Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve diğer önemli isimler katıldı. Toplantıda ilçedeki çöp konteyneri, altyapı, köy yollarının yenilenmesi ve diğer belediye hizmetleri masaya yatırılarak yol haritası belirlendi.

Sosyal yardım çalışmaları geliştirilecek

Başkan Tugay, "6 ayda bir buluşup çalışmalarımızı nasıl koordine ettiğimizi konuşacağız. Temel belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye getirmeyi ve sosyal yardım çalışmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Planlama her şeyin başı. Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar herkesin malumu. Bu duruma karşı her zaman dayanışma içinde olacağız. Ama olması gerektiği kadar tasarruf sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm vurgusu

Başkan Tugay, dijital ortamda platform oluşturulmasının önemine de değinerek, "Başarılı olmamızın anahtarlarından birisi, birbirimizin çalışmalarından haberdar olmamız. Teknoloji şirketimiz yapay zeka ile ilgili çalışmaya devam ediyor. Bu dijital dönüşüm işini kesinlikle sahiplenmeniz gerekiyor" dedi.

Başkan Sakarsu’dan teşekkür

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ise, "Bayındır’a gelip bizim taleplerimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Maalesef belediyemizi 450 milyon liralık borçla devraldık. Borçlara karşı dengeleri kurmaya çalışıyoruz" dedi.