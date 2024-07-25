İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk'ta gençlerle buluştu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası’nın gençlik kampına katılan Başkan Tugay, şehir plancısı adayı gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Tugay'a Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti.

"Geleceğin kahramanları siz olabilirsiniz"

Başkan Tugay, "Yeryüzünde çok büyük sıkıntılara yol açmış durumdayız. Şehir bölge planlama alanına girerek bu kötü gidişi durdurabilecek branşlardan birini seçmişsiniz. Dünyayı kurtarmak için artık kahramana ya da kahramanlara ihtiyaç var. Muhtemelen sizin yaş grubunuzdan çıkacak böyle birisi. Belki buradan da olabilir. Biraz daha derinlikli bakmanızı, dünyanın içinde bulunduğu durumu doğru değerlendirmenizi ve mümkünse kahraman olmayı denemenizi istiyorum sizden. Eğer tek başınıza kahraman olamıyorsanız birleşebilirsiniz. Çünkü sizlere bakınca hayat, umut görüyorum" dedi.

"Dirençli bir kent için çalışıyoruz"

Kenti dirençli hale getirmek için yaptıkları projeleri anlatan Başkan Tugay, özellikle zeminle ilgili çalışmaların önemine değindi. Tugay, "Bazı bölgelerde yeterli ve güvenli zemin etütleri yapılmamış ve buralarda yapılaşmaya izin verilmiş. Bu nedenle mikrobölgeleme dediğimiz zemin inceleme çalışması çok önemli. Şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da dayanıksız olan yapıları tespit etmek üzere envanter çalışması sürüyor. Deprem açısından en riskli bölgeden başlayarak doğru dönüşüm için radikal kararlar alınması gerekiyor. İşin bütün zorluğu burada. İnsanlara ‘Burası güvenli değil’ dediğinizde inanmak istemiyorlar. Birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. 5 yıl içinde bunu yapacağım. Riskli alanların, yapıların tespiti ve onların hızlı dönüşümü için gerekli çalışmaları yapmak bizim ana stratejimiz olacak" şeklinde konuştu.

"Gençlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bizler, yaşamı daha iyi ve doğruya yönlendirmek adına, sizin gibi bu memleketin her karışına sahip çıkacak gençlerle birlikte yol almaya devam edeceğiz" dedi.