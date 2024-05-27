İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gazetemize son dönemde yaşanan pek çok konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başkan Tugay, belediye borçlarından, hayvanların uyutulması ile ilgili konularda önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıştıran değil birleştiren bir tutum içinde olduğunu belirten Başkan Tugay, “Parti siyasetini bu kulvarda yürütüyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığı için isminin açıklanması sonrasında gelen tepkilerin normal olduğunu aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir belediye başkanlığının değişmesi doğal olarak bir miktar siyasette de yansıması oldu. Ama daha iyi bir yöne gittiğimizi düşünüyorum. En temel de şu, ayrıştıran değil, birleştiren bir tutum sergiliyorum. Herkese elimizden geldiğince katkı veriyorum, parti siyasetini de bu kulvarda sürdürüyorum” diye konuştu.

Belediyedeki işten çıkarmalarla ilgili de konuşan Başkan, “Belediyede ise biraz gereksiz ve maddi anlamda ciddi sıkıntıya sokacak bir işçi alımı, geçmişten bu günlere taşınan ödenemeyen borçlar nedeniyle de yaşanan sıkıntılı bir durum var. Bu da bütçe disiplini ve bazı kararlı tutumla çözebileceğimiz bir süreç. Öte yandan Ocak’a kadar her gün daha iyiye gidecek bir sıkıntı dönemi yaşayacağız, ama Ocak’tan sonra bunu atlatacağız” açıklamasını yaptı.

İşçilerin Egemenlik Binası önündeki eylemine değinen Başkan Tugay, “Bu konuyla ilgili ben ve arkadaşlarım da gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çünkü aslında herkes işin doğrusunu biliyor. Neden, nasıl yapıldığını da biliyor. Bazı arkadaşlarımız, bazı durumları fırsata çevirmek, kendisine bir alan yaratmak için hatalı davranış içindeler. Bu bir hak mücadelesi olmaktan çıkıp ‘bulanık suda balık avlama’ biçimine evriliyor. Ama ben şunu görüyorum, İzmir halkı ve kamuoyu yaşananların farkında, ne olduğunu da iyi biliyor. O yüzden de mümkünse kimse yanlış tarafta yer almasın. Bu durumu gidip de siyasi nedenlerle veya başka şekilde istismar etmeye kalkmasın. Biz yüzde 100 haklı olduğumuz bir işi yapıyoruz” ifadesine yer verdi.

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan Hayvan Hakları Yasası ile ilgili de yorum yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, “Genel başkanımız da bu konuda açıklama yaptı ve partimizin bu konudaki tutumu bizim de tutumumuz. Ben hayvansever bir belediye başkanı olarak bilinirim. Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemimde bu konuda çok çalışmıştık. 10 adet veterinerimiz vardı. Karşıyaka’da kısırlaştırılmamış köpek bırakmadığımız için kimse sokakta yavru köpek göremez. Nedeni ise bu konuda sıkı tedbir almamızdır.

Sağlıksız gördüğümüz tüm hayvanları muayene ederek iyileştirdik. Karşıyaka’daki barınak çok iyi bir barınaktır ve etkili işler yapıldı. Bunun dışında köpek parkları ve hayvanların beslenmeleri ve kedi evleriyle ilgili bunların hepsini sokaktaki canlılara duyduğum saygı ve hizmet etmeyi istediğimden geliyor. Ben ise hâlâ aynı kişiyim, bu konudaki bakışım asla değişmeyecek” diye konuştu.

‘Uyutulmalarına karşıyım’

Uyutulmalarına kesinlikle karşı olduğunu da dile getiren Başkan Tugay, “Şehrimizin bazı noktalarında biraz fazla sokak köpeği var. Bazıları ise bakıma muhtaç ve sağlıksız. Sokak köpeklerinin toplatılıp uyutulmasına elbette karşıyım. Ortada bir sorun olduğunu da bilmek lazım. O sorunda da kısırlaştırılmamış hayvanların varlığı, çoğalmalarının devamı yanlıştır, bu da düzelmeli. Sürüler halinde dolaşan köpekler saldırganlaşması da yüksek ve fark edilip müdahale edilmesi gerek. Bu da grubu yönlendiren köpeğin aradan alınmasıyla sürünün de dağılmasıyla mümkündür. Bazı hayvanlar ise aç ve sağlıksız olduğu için saldırganlaşıyor. Bunu önlemenin yolu aç kalmasını önlemek ve sağlıklı bir tedavi uygulanmalı. Bunları da ilçe belediyesi başkanlarımızla görüştük. Veteriner işleri müdürlerimizle yeni ‘Daire Başkanlığı’ kurup veterinerlerle de bir araya gelerek oluşturduğumuz programda sokak hayvanlarıyla daha fazla ilgileneceğiz. Sonuca gelindiğinde ise hayvanların toplatılıp uyutulmasına da gerek kalmayacak. Bu yasanın çıkmamasını diliyorum. Günahsız yere birçok hayvanın öldürülmesine yol açabilir. Birkaç köpeğin araç altında kalması, başka insanların veya köpeklerin saldırısına uğraması köpeğin şehirde yaşamasını zorlaştırıyor. Köpeklerin ortalama yaşam süresi 15 yıl iken sokaktaki bir köpeğin ortalama yaşam süresi 3 yılı geçmiyor” dedi.

Emeklilerle dayanışma hamlesi

Emekliler için çalışmalara hemen başladıklarını dile getiren Başkan Tugay, “Biz emekliler için ‘Emeklilerle Dayanışma Kartı’ çıkarttık. Sürekli başvuru alınıyor ve yeni kartlar çıkarılıyor. Ciddi sayıda emekliye kart verildi. 4 metreküplük su ücretsiz ve 4 metreküpün üzeri kullanımında ise yüzde 50 indirimli olacak şekilde bir desteğimiz de başladı. Onun dışında ihtiyacı olanlara kira ve fatura yardımları yapıyoruz. Maddi olarak sorunu olmayan ama sosyalleşme ihtiyacı olan emekliler için de çok sayıda emekliyi buluşturma, aktivitelere davet etme ve geziler düzenleyerek kaynaşmalarını ve bunların da yaygınlaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Yerel medyaya destek olmalıyız’

İzBB Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in yerel medyasını güçlü bulduğunu ifade ederken verilen desteğin de adaletli olmasına yönelik “İzmir’de yerel medyanın var olmasını ve güçlü olmasını istiyorum. Yerel medyayı ulusal medyadan ayrı bir yere koyuyoruz. İzmir’de güçlü bir yerel medya ağı var. Ancak bazı medya organları, bir kısmı için söylüyorum, biraz belediyeleri istismar eder duruma gelmiş. Bunu da görmek lazım. Burada adaletsizliği asla görmezden gelemem. Elbette yerel medyaya destek olmalıyız, yerel medyanın varlığı bizim için önemli. Bizim halkla aramızdaki köprüyü kurmada onların büyük rolü var. Ancak bunu yaparken büyük bir yandaşa dönmelerini istemem. Gerektiğinde bizi eleştirsinler, gerektiğinde de iyi ve doğru şeyleri insanlara aktarsınlar. Bazen de halkın problemlerini bize aktarsınlar” dedi.

Medya desteğinde ‘adalet’ çizgisi

Başkan Tugay, medyaya verilen desteğin adaletli olmasının altını çizerken ‘şantaj’ odaklı yayınlara ise şöyle tepki verdi:“Benim de bazen medyaya görüp de fark ettiğim sorunları arkadaşlarımıza gönderip onların da müdahalesiyle gereken desteği sağlıyoruz. Ama belediyeden almaması gerektiği kadar veya anormal destek alan birilerine ‘bu doğru değil’ dediğimizde bizi hedef haline getirdiklerinde bunu çok kötü değerlendiriyorum. Bu kabul edilemez. Medyaya verilen destek adaletli olmalı ve gerekten bağımsız bir yayın yapmaları için destekleyici olmalı. Asla bu bir ‘ben sana para vereyim, sen de benimle ilgili iyi haber yaz, olumsuzu haber yazma’ gibi bir tavır içinde olmamalı. Ben, sadece şunu bekliyorum: Karalamayı amaçlayan, iftira niteliğinde olan ve bir tür şantaja dönüşen yayınları yapanlarla mücadele edeceğim. Beklediğim şey gerçekten bize ve İzmir’e yakışır şekilde özgür, objektif ve yansız bir yolun izlenmesidir. “