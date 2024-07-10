İzmir’in 2030 yılında iklim nötr ve akıllı kent olma hedefine hizmet etmek üzere düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) ve İklim Nötr Eylem Planları Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kültürpark 4 No’lu Hol’de yapılan toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne uluslararası finans olanakları aktarıldı. Başkan Tugay, konuşması sırasında salon ışıklarının yarısını kapattırarak enerji verimliliğine dikkat çekti.

“Yeni stratejiler belirlemeliyiz”

Başkan Tugay, iklim krizine karşı acil eylem çağrısında bulunarak, “Neyin karşılığında neyin feda edildiğini düşünmemiz gerekiyor. Dünyayı ve doğayı tüketim hırsıyla yok ediyoruz. Çocuklarımız bu bedeli hayatlarıyla ödeyecek” dedi. Tugay, iklim kriziyle mücadele için yeni stratejiler belirlemenin ve ciddi çalışmalar yapmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Enerji verimliliği vurgusu

Konuşması sırasında salonda yanan ışıkların yarısını kapattıran Tugay, enerji verimliliğine dikkat çekerek, “Böyle basit bir noktadan başlamamız lazım. Elektrik, Türkiye’de büyük oranda fosil yakıtlardan elde ediliyor. Enerji tüketiminde bilinçli olmayı öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bir aylık eylem planı

Başkan Tugay, belediye yöneticilerinden iklim kriziyle mücadeleye odaklanmalarını isteyerek, “Önümüzdeki bir ay, iklim kriziyle mücadele etmek için kafa yorduğunuz bir zaman dilimi olsun. Bir ay sonra kim ne yaptı onu konuşalım” dedi.

“Dünyayı her birimiz kurtarabiliriz”

Başkan Tugay, iklim değişikliğine uyum konusunda düşünmenin önemine dikkat çekerek, “Her akşam, ‘Bugün iklim için ne yaptım?’ diye düşünmeliyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Dünyayı her birimiz kurtarabiliriz. Bu konuda herkesin kendinde güç hissetmesi gerektiği düşüncesindeyim” diye aktardı.

“Romantik boyuttan çıkılması gerek”

Tugay, iklim krizi konusunda elle tutulur işlere ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bizi yöneten hükümet, bu işin yeterince bilincinde değil. Karbon salımından sorumlu olanlar, zengin ülkeler ve zengin insanlar. Tüketici olarak bu üretimi kışkırtarak karbon emisyonuna katkıda bulunuyoruz” yorumunda bulundu.

Ciddi bir eylem planı gerekiyor

Bilinçlendirme konusunda teşvik etmenin önemine değinen Tugay, “Tüketim alışkanlıkları ile ilgili ciddi çalışmalar yapmalıyız. İzmir’de kullanılmayan eşyaların ihtiyacı olanlara verildiği bir ikinci el pazarı olmalı. Atıklarımızı doğru bertaraf edip ayrıştırmalıyız. Ciddi bir eylem planımızın olması lazım” diye konuştu.

SECAP ve Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP)

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, 2030’daki yüzde 40 sera gazı azaltımı hedefini nötre çevirmek zorunda olduklarını belirtti ve SECAP ve Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

İzmir’in sera gazı salımında nötr olması için gerekli yatırımı açıklayan Kılıç, “İzmir’in iklim nötr ve akıllı kent yol haritasında 21 milyon 653 bin 556 tona eşdeğer karbondioksit azaltımı için 20.1 milyar Euro’luk bir yatırım gerekiyor” dedi.

İzmir’in iklim değişikliği uyum süreci

İzmir’in iklim değişikliğine uyum yolculuğu, 2025 yılında verdiği sera gazı azaltım taahhüdü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılına kadar sera gazı salımlarını yüzde 20 azaltma hedefini başarıyla tamamladı ve 2030 yılına kadar yüzde 40 azaltım taahhüdünü güncelledi. İzmir, 2022’de Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olarak Misyon Etiketi ile ödüllendirilen ilk kent oldu.