İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Foça’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, ilçe belediyeleri ile uyum içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, gelecek dönemin yol haritasını çizdi. Tugay, “5 yıl boyunca siz bizden bir adım önde olacaksınız biz de sizin hemen arkanızda olacağız. Birbirimize güvenerek, ortak planlamalar yaparak İzmir’i çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Foça'nın önemi ve sorunların çözümü

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç ve Zeki Yıldırım, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, daire başkanları ve Foça Belediyesi yetkilileri katıldı. Tugay, Foça'nın turizm açısından İzmir'in önemli marka ilçelerinden biri olduğunu belirterek, “Temel bazı çözülmemiş basit sorunlar var. Bu kadar özel bir turizm kentinde, sahil ile ilgili düzenleme yapmak için neyi beklediğimizi bilmiyorum. Yeni göreve başladık ve en kısa zamanda çalışmalara başlamamız lazım. Başta altyapı, ulaşım, üst ölçekli planlama ile sorumluluklarımız var. Bunun dışında yapacaklarımız varsa sizlerin yönlendirmesi ile ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl boyunca kenti bu anlayışla yöneteceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteği

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü yanlarında hissettiklerini ifade ederek, “Seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçti ancak her zaman karşımızda Büyükşehir’den bir muhatap bulduk. Belediyeler arasındaki bu uyumun bozulmayacağını biliyoruz. Büyükşehir 30 ilçede her alanda var. Ama yaptığı çalışmalar yeteri kadar görünmüyor. Biz ilçemizi daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Umudumuz tam. Ekip arkadaşlarımız büyük bir motivasyonla çalışıyor” diye konuştu.