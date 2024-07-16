Başkan Cemil Tugay'dan İzmir'in Akciğerini Koruma Kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark'ın korunması ve yeşil alanların artırılması için kararlı adımlar atacaklarını açıkladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile yapılan koordinasyon toplantısında, kent için önemli projeler ele alındı.

Kültürpark için koruma sözü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve belediye bürokratları ile bir araya gelerek, kentteki önemli projeler ve sorunlar üzerine bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Başkan Tugay, İzmir'in gözbebeği Kültürpark'ı korumak ve güzelleştirmek için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Tugay, “Kültürpark’ı bundan sonra olabilecek her türlü istismardan koruyacak sağlam adımlar atacağız. Bina yapmadan, mevcut yapıları fonksiyonel hale getirip yeşil alanı artırmaya kararlıyım” dedi.

Yeni projeler ve gelişmeler

Başkan Cemil Tugay, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi kapsamında, Kültürpark içinde planlanan yönetim binası için alternatif bir yer arayışında olduklarını belirtti. Tugay, “Kültürpark’ın başka kurumlarca işgal edilmemesi konusunda kararlıyım. Ne belediye ne başka kurum orada kendine alan açsın istemiyorum” diye konuştu.

Lunaparkın başka bir yere taşınması veya mevcut alanın iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Tugay, Kültürpark’ın yeşil alan özelliğini koruyarak insanların spor yapabileceği bir merkez haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kazı denetimleri ve toplu konut projeleri

Kazı sonrası kapatılmayan yollarla ilgili şikayetlere değinen Başkan Tugay, bu sorunu çözmek için çalıştıklarını belirtti. Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında olan kazılarda kapatma uygulamasını biz yapıyoruz. İlçe belediyelerinin de ruhsat izni verirken kapatma işini diğer kurumlara bırakmaması daha iyi olacak” diye açıkladı.

Kentteki müsait alanlarda toplu konut projeleri yapmayı planladıklarını açıklayan Başkan Tugay, “Menemen’de bir proje üzerinde çalışıyoruz. Amacımız lüks olmayan, temel ihtiyaçları karşılayacak, orta gelir grubuna hitap eden, ev sahibi olmayan insanlara konutlar üretmek” dedi.

Kentsel dönüşüm ve ulaşım planları

Kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitlere bırakılan işlerin çıkmaza girdiğini belirten Başkan Tugay, belediye olarak bu işlere girmeleri gerektiğini ifade etti. Tugay, “Lüks konut yapmaya asla talip değiliz. ‘Dönüşüm isteyen ama yaptırtacak müteahhit bulamıyorlar’ dediğiniz yer varsa bir anlaşmayla o işe girmemiz mümkündür” diye aktardı.

Ulaşım Master Planı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tugay, “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’na da çalışılıyor. İzmir için yeni açılımlar yapabileceğiz. Yeni açılacak sokaklar, caddeler olabilir” dedi. Kordon’daki su baskınları için taslak bir proje hazırlandığını belirten Tugay, drenaj sisteminin güçlendirilmesi ve peyzaj çalışmaları ile Kordon’un daha fonksiyonel hale getirileceğini ifade etti.

Yeni EXPO alanı ve Kemeraltı projeleri

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemeraltı yenileme alanı, Kemeraltı Aydınlatma Master Planı ve Kemeraltı Yüzme Havuzu projeleri hakkında bilgi verdi. Botanik EXPO 2027 için yeni bir alan üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Tugay, Melez Çayı hattı boyunca yapılacak rekreasyon çalışmasının en uygun çözüm olduğunu ifade etti.

Başkan Tugay, Kemeraltı, Basmane, Kadifekale ve eski liman bölgesi için yapılacak projelerin noktasal değil bölgesel değişimler hedeflemesi gerektiğini vurguladı. Depremde risk taşıyan alanlarla ilgili olarak da mikro bölgeleme çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Çevresel ve sosyal iyileştirmeler

Çöp kutusu sistemi, kent kütüphanesi ve ikinci el pazarları gibi konular da toplantıda ele alındı. Başkan Cemil Tugay, “Ana arterlerde çok daha fazla sayıda yeni versiyonlu çöp kutusu sistemi kurmak gerekiyor. Konak’a büyük bir kütüphane yapılmasını da öneriyorum” dedi. İkinci el pazar anlayışını geliştirmek gerektiğini ifade eden Tugay, “İnsanların kullanmadıkları eşyaları satabileceği pazarı Karşıyaka’da düzenlemiştik. Konak’ta da aynı anlayışı geliştirmemiz gerekiyor” yorumunda bulundu.