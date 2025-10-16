İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla Kadın Girişimcilik Konseyi kuracaklarını açıkladı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen “İlham Buluşması ve Satın Alma Günü”nde konuşan Tugay, kadınlara bu konseyde aktif görev alma çağrısı yaptı.



İzmir’de kadın girişimcilik için yeni konsey

“Girişimde Kadın Gücü Projesi” kapsamında gerçekleştirilen buluşma, kadın girişimcilerin üretim yolculuklarına destek olmayı, ilham veren hikâyeleri paylaşmayı ve yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, BASİFED, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Tugay, “Kadınların desteklenmesi için Kadın Girişimcilik Konseyi’ni en kısa sürede kurmalıyız. Hepinizi bu konseye çalışmaya davet ediyorum” dedi.

“Kadınlar eşit fırsatlarda daha başarılı olurdu”

Başkan Tugay, konuşmasında kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı engellere dikkat çekti:

“Kadınlar erkeklerle eşit imkânlara kavuşsaydı, yaşamın her alanında daha başarılı olurlardı. Kadınların gelişimi önüne konan her engel, toplumumuzun geleceğine konan engeldir. Akıllı toplum, kadınların gelişmesi için onların yanında olur.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kadın odaklı yüzlerce proje

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların iş yaşamı, eğitim, istihdam ve siyaset alanlarında eşitlikçi politikalarla desteklenmesi için yüzlerce çalışma yürüttüğünü belirterek, “İzmir’e böyle bir belediye yakışır” dedi.

Toplumsal dönüşüm ve kadın gücü vurgusu

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirtti. TÜRKONFED olarak 10 binden fazla kadına ulaştıklarını söyleyen Açık, “Kadınlar fırsat bulduğunda yaşamın her alanında etkin olacaktır” dedi.

“Umudumuz, milyonlara ulaşmak”

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, projenin kadınların içlerindeki gücü yeniden hatırlatmayı amaçladığını belirtti:

“İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun simgesi. Bugün burada, bize ilham veren kadınların mirasçıları olarak kendi hikâyelerini yazan cesur kadınlarlayız.”

“Kadınların güçlenmesi bir gereklilik”

BASİFED Başkanı Semiha Güneş ise kadınların iş gücüne katılım oranının yalnızca %35 olduğuna dikkat çekti. Güneş, “Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, toplumun tamamının refahı için bir gereklilik” dedi.

Paneller ve başarı hikâyeleri

Etkinlikte, Girişimde Kadın Gücü Program Direktörü Nazan Butuner tarafından proje tanıtımı yapıldı. “İlham Paneli” ve “Tedarikte Güç” başlıklı ana panelde, zincir market ve e-ticaret temsilcileriyle girişimci kadınlar bir araya geldi.

Girişimci kadınlar, stantlarda ürünlerini tanıtma, iş bağlantıları kurma ve ağlarını genişletme fırsatı yakaladı. Katılımcılar arasında üretimden el sanatlarına birçok sektörden kadın yer aldı.