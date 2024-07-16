Fikret YELEN/ÖZEL HABER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kordon'da su baskınlarını önlemek için hazırlanan taslak proje hakkında bilgi verdi. Ulaşım Master Planı kapsamında sürdürülebilir kentsel ulaşım ve yeni altyapı çalışmaları planlanıyor.

Kordon'da su baskınlarına karşı yeni proje

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kordon’da su baskınlarını önlemek amacıyla hazırlanan taslak proje hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Tugay, Ulaşım Master Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın entegre bir şekilde yapılacağını belirterek, İzmir için yeni açılımlar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Taslak projede Kordon’un kıyı bölgesinde gizlenmiş bir set çalışması öngörüldüğünü belirten Tugay, drenaj sisteminin güçlendirilmesi ve peyzaj çalışmalarının da planlandığını ifade etti. Tugay, “Kordon’un genel havasını bozmadan fonksiyonel olarak daha fazla kullanım alanı oluşturmak istiyoruz. Yağmursuyu ayrıştırma konusunda eksik olan alanların tamamlanması gerekiyor” dedi.

Ulaşım Master Planı

Başkan Tugay, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında radikal değişiklikler yapabileceklerini belirtti. “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’na da çalışılıyor. Yeni açılacak sokaklar, caddeler olabilir” diyen Tugay, bu planların İzmir'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Başkan Dr. Cemil Tugay, sürdürülebilir kentsel ulaşım için planlanan değişikliklerin İzmir’in geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, su baskınlarına karşı alınacak önlemlerin yanı sıra yeni ulaşım projeleriyle de kentin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.