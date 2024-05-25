İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları yerinde görmek ve bölgenin sorunlarını dinlemek için Selçuk'taydı. Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile ilk incelemesini yapım çalışmalarında sona yaklaşılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk İlçe Terminali'nde yaptı. Başkan Tugay’a Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi bürokratları eşlik etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 50 milyon liralık yatırımla turizm cenneti Selçuk'a kazandırdığı modern ilçe terminali, kullanıcı dostu tasarım anlayışıyla öne çıkıyor.

Pamucak Rekreasyon Alanı hakkında bilgi aldı



Başkan Tugay'ın ikinci durağı ise etaplar halinde çalışmaları süren Pamucak Rekreasyon Alanı oldu. Yaklaşık 70 bin metrekarelik proje alanında elektrikli araç şarj alanı olan otopark, çocuk oyun alanları ve sosyal donatılar, yürüyüş ve bisiklet yolları, olimpik yüzme havuzu ve tesisi, günübirlik konaklama için market, kafeterya ve karavan kamping alanının yer alması planlanıyor. Başkan Tugay, alanda incelemeler yaparak Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den konu ile ilgili bilgi aldı. Başkan Tugay, Pamucak sahilini tepeden gören bir noktadan da alanı inceleyerek Sengel ile bölgenin sorunlarını konuştu.