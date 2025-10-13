Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’i makamında ağırladı. Görüşmede eğitim alanındaki iş birliklerinin sürdürüleceği vurgulandı.

Başkan Çerçioğlu’na nezaket ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Yiğit, Başkan Çerçioğlu’nu kentte gerçekleştirdiği başarılı belediye çalışmaları ve sosyal projelerinden dolayı tebrik etti. Yiğit, Aydın genelinde eğitim alanında yürütülen projelere verdiği destek için de teşekkür etti.

Eğitimde iş birliği mesajları verildi

Başkan Çerçioğlu, nazik ziyareti için İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’e teşekkür ederek, Aydın’da yaşayan öğrencilerin eğitim olanaklarını artırmak amacıyla belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinin süreceğini vurguladı.

Çerçioğlu, “Çocuklarımızın geleceği için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Eğitim yatırımları bizim için öncelikli alanlardan biri” ifadelerini kullandı.

Ortak projeler sürecek

Görüşmede, özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilerin eğitimine yönelik sosyal destek projeleri, okul çevrelerinin iyileştirilmesi ve okul öncesi eğitime erişimin artırılması gibi konular gündeme geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önümüzdeki süreçte yeni ortak projeler hayata geçirmesi planlanıyor.