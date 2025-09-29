Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı ilçesindeki muhtarlarla toplantı yaparak, ilçeye yönelik yatırımlar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Muhtarlar, toplantıdan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Özlem Çerçioğlu, Koçarlılı muhtarlarla görüştü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı ilçesinde görevli mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçeye yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, AYDEM, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Yatırımlar ve hizmetler değerlendirildi

Toplantının gündeminde Koçarlı ilçesine yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler yer aldı. Başkan Çerçioğlu, ilçenin gelişimi için atılacak adımları değerlendirerek, Koçarlı'da olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Mahalle muhtarları da toplantıda taleplerini ve görüşlerini ileterek, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlar Çerçioğlu'na teşekkür etti

Toplantıya katılan muhtarlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek, yapılan çalışmaların ve projelerin ilçede büyük bir fark yarattığını belirttiler. Çerçioğlu’nun, muhtarlarla düzenli toplantılar yaparak, yerel yönetimle halk arasında güçlü bir iletişim kurmaya devam edeceği ifade edildi.