Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir toplantı düzenleyerek, ilçeye yapılan yatırımlar ve gelecekteki projeler üzerine istişarelerde bulundu. Toplantıda, mahalle muhtarlarının talepleri ve görüşleri de dinlendi.

Başkan Çerçioğlu muhtarlarla toplantı yaptı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ bürokratları ile birçok il temsilcisi katıldı.

Yatırımlar ve projeler değerlendirildi

Toplantıda, İncirliova ilçesine yapılan yatırımların yanı sıra, hayata geçirilmesi planlanan projeler, çalışmalar ve hizmetler değerlendirildi. Başkan Çerçioğlu, İncirliova ilçesinde olduğu gibi Aydın’ın tüm ilçelerinde yatırımların ve hizmetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Muhtarların talepleri dinlendi

Başkan Çerçioğlu, toplantıda mahalle muhtarlarının taleplerini ve görüşlerini de dinledi. Muhtarlar, toplantının ardından Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek, ilçelerinde yapılan çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurguladılar.

Aydın’da yatırımlar devam edecek

Toplantıya katılan muhtarlar, yapılan yatırımlar ve projelerle ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, Aydın genelindeki tüm ilçelerde yatırım ve hizmetlerin devam edeceğini, halkın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için çalıştıklarını ifade etti.