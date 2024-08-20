Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi’nin (SODEMBEK) ilk toplantısına katıldı. Türkiye genelinde 14 büyükşehir ve 4 ilçe belediye başkanının yer aldığı 18 kişilik konsey, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in koordinasyonunda parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının gündeminde neler vardı?

SODEMBEK’in ilk toplantısında, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar ve "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" gibi önemli konular masaya yatırıldı. Ayrıca, gelecek ay gerçekleştirilecek olan tüzük kurultayı da toplantının ana gündem maddelerinden biri olarak öne çıktı.

Sosyal Demokrat Belediyecilik

Konseyin kurulmasıyla birlikte, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının Türkiye genelinde daha da güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin çalışmalarının daha etkin bir şekilde koordine edilmesi hedefleniyor. Başkan Çerçioğlu ve diğer belediye başkanları, bu süreçte belediyelerin karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde ele aldı.

Yerel yönetimlerde birlik ve eşgüdüm

SODEMBEK’in ilk toplantısı, CHP’li belediyelerin ortak sorunlarını tartışmak ve yerel yönetimlerdeki birlik ve eşgüdümü artırmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen bu toplantı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla atılan adımların ilki oldu.