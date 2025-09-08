BEM-BİR-SEN Aydın İl Başkanı Ali Aygül ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarını tebrik etti.

BEM-BİR-SEN’den Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, BEM-BİR-SEN Aydın İl Başkanı Ali Aygül ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ziyarete YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü ve BEM-BİR-SEN İl Başkanı Ali Aygül’ün yanı sıra, İl Başkan Yardımcıları Mahmut Akgül, Mansur Kaner ve Şahap Uğur Özvardar da katıldı.

Heyet, Çerçioğlu’nu Aydın’da yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik ederek, kendisine görevinde başarılar diledi.

Başkan Özlem Çerçioğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı Aygül ve beraberindeki heyete teşekkür etti.