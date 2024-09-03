Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı projelere hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" kapsamında küçükbaş hayvanlar, kura ile belirlenen üreticilere teslim edildi. Koçarlı’da gerçekleştirilen teslimat töreni büyük ilgi gördü.

Bu yılki proje kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Sakız Koyunu Çiftliği’nden sağlanan 39 sakız koçu, 66 sakız koyunu, 24 Çine çaparı ve 8 Honamlı keçi olmak üzere toplam 137 küçükbaş hayvan, üreticilere hibe edildi. Çerçioğlu'nun bu desteği, kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin aile ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Üreticilerden Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Hayvanlarını teslim alan üreticiler, Başkan Çerçioğlu’na teşekkürlerini ilettiler. Sakız koyunu yetiştiricisi Muammer Acar, “Dağıtımı televizyonda gördük ve hemen başvurduk. Başta umutlarımız yoktu ama nasip bu güneymiş. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederim. Sakız koyunlarının süt verimi oldukça yüksek ve şu an 35 koyunum var. Damızlık olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.

Azize ve Yüksel Demirbaş çifti de koçlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Yüksel Demirbaş, “Başkanımızın çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Koçumuzu kendimiz seçebildik, bu da oldukça güzel bir uygulama” dedi. Eşi Azize Demirbaş ise, “Özlem Hanım’a çok teşekkür ederiz. Kadınlarımızın gururu, baş tacımız. Yaptığı işlerin en iyisini yapıyor ve bizi gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Hediye Akbaş’ın hayalleri

Hayvancılığa yeni adım atan kadın üretici Hediye Akbaş, “Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Özlem Başkanımıza teşekkür ederim. Hayvancılığı çok seviyorum ve kızımın okulu ile oğlumun askerliği için bu işi ilerletmeyi düşünüyorum” dedi.