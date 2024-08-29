Efes Selçuk Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Filiz Ceritoğlu Sengel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev sahipliğinde gerçekleşen TBB encümen toplantısına katıldı. Toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti. Gündemde, 6 Şubat Depremi sonrasında geçen 18 aylık süreçte depremden etkilenen illerdeki mevcut durumun değerlendirilmesi ve atılacak adımlar ele alındı.

Deprem Şehitliği^ne ziyaret

Toplantı öncesinde Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu ve diğer encümen üyeleriyle birlikte Adıyaman Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Haziran ayında TBB encümen üyeliğine seçilen ilk ilçe belediye başkanı olan Sengel, deprem gündemli bu toplantıda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Sengel, "Adıyaman’da, Sayın Abdurrahman Tutdere’nin ev sahipliğinde, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında deprem odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, depremden etkilenen belediyelere araç ve çöp konteynerı desteği sağlanmasına karar verdik. Bu çerçevede, TBB olarak 11 ilimize 89 araç ve 6.000 konteyner desteği sunuyoruz," dedi.

Deprem raporu ve eylem planı hazırlığı

Başkan Sengel, Ekrem İmamoğlu’nun toplantı sonrası yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak, Türkiye Belediyeler Birliği olarak depremden etkilenen iller için kapsamlı bir rapor hazırlandığını belirtti. “Adıyaman Deprem Şehitliği'ni ziyaret ettik ve gördük ki acılar hâlâ çok taze. Bu nedenle daha fazla çalışma yapmamız gerektiği aşikâr. Deprem bölgesine dair hazırlanan raporu, kamuoyuyla paylaşarak, gereken adımları atacağız. Ayrıca 11 ili kapsayan bir komisyon kurarak, tüm paydaşları bu sürece dahil edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Filiz Ceritoğlu Sengel, Ekrem İmamoğlu ve diğer birlik üyeleri, Adıyaman esnafı ve halkıyla bir araya gelerek destek mesajlarını iletti.