Fuar İzmir’de düzenlenen Horeca İzmir Fuarı'nda "Turizm Denilince İzmir" başlıklı söyleşiye katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi Otoparkı sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sengel, “Yürütmeyi durdurma davasını açtık, nöbetimiz de devam ediyor” dedi.

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Otoparkı sürecini paylaştı

Başkan Sengel, Efes Selçuk’un İzmir’in önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. Efes’in, Kuşadası’na bağlı değil, Selçuk ilçesine ve dolayısıyla İzmir’e ait bir değer olduğunu vurgulayan Sengel, Efes Selçuk’un bir sahil şehri olduğunu ve ilçede 11 km’lik kesintisiz bir sahilin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Efes’i ziyaret etmeyen bir yabancı turistin Türkiye’den ayrılmayacağını ifade etti.

İlham kaynağımız Efes Selçuk’un öz değerleri

Başkan Ceritoğlu Sengel, yerel kalkınmanın ve halkın ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değindi. "İlhamımızı, Efes Selçuk’un öz değerlerinden alıyoruz" diyerek, Meryem Ana Evi Otoparkı gibi projelerin bu öz değerlerle desteklendiğini söyledi. Otoparkın, 1970’li yıllardan bu yana Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletildiğini ve yerel ören yeri gelirlerinin önemli bir kısmının yerelde kalmasının, şehri kalkındırma açısından elzem olduğunu vurguladı.

Meryem Ana Otoparkı’na itiraz edilerek yürütmeyi durdurma davası açıldı

Başkan, son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Meryem Ana Evi Otoparkı’nın işletmesini devralma kararına karşı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtıklarını belirtti. "Nöbetimiz sürüyor" diyerek, süreçle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

İzmir’de birlikte güçlü bir turizm stratejisi oluşturulacak

İzmir’in kültürel, tarihi ve doğal değerleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Başkan Sengel, turizm paydaşlarının işbirliği içinde hareket etmesinin İzmir için büyük bir kazanım olacağını söyledi. İzmir’in tüm ilçelerinin, kendi etkinlikleri ve kültürel değerleriyle birbirini desteklemesi gerektiğini vurgulayan Sengel, "Hep beraber lobimizi oluşturacağız" diyerek turizmde daha güçlü bir strateji izlenmesi gerektiğini belirtti.