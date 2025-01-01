Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2024 yılının son çalışma gününde belediye emekçileriyle bir araya gelerek 2025 için umut dolu bir mesaj verdi. Meryem Ana Evi nöbet alanında bulunan mobil makamda yapılan buluşmada, Başkan Ceritoğlu Sengel, "2024 yılı bizim için mücadele yılıydı, bu mücadeleyi tek başıma değil, hep birlikte verdik. 2025 yılı ise umutların ve azmin yılı olacak" dedi.

Belediye bütçesinde kritik otopark gelirleri ve hukuki mücadele

Başkan Ceritoğlu Sengel, belediye bütçesinin önemli bir kalemi olan otopark gelirleriyle ilgili hukuki süreci de gündeme getirdi. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nde kalması için açtıkları davanın sonuçlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Sengel, "Bu süreçte herhangi bir olumsuz karar çıkarsa dahi mücadelenin süreceğini ve hakkımızı savunmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hep birlikte güçlü adımlar atacağız

2024'ü zorluklarla mücadele yılı olarak tanımlayan Başkan Sengel, tüm emekçilere seslenerek "Birlikte çıktığımız bu yolda, zorluklarla başa çıkmaya devam edeceğiz. El birliğiyle Efes Selçuk’a hizmet etmeye ve halkımız için adımlar atmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, umut dolu bir 2025 için çalışacağız" dedi.

İnatçı umutlular kazanacak

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’a karşı olumsuz düşünenlere ve engellemeye çalışanlara karşı her zaman umutlu olacaklarını vurguladı. "2025, inatçı umutluların yılı olacak. Hep birlikte gülümseyerek, güçlü bir şekilde geleceğe adım atacağız. Ne olursa olsun, her kapıyı zorlamaya devam edeceğiz" diyerek, güçlü bir yılın mesajını verdi.