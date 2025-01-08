Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ocak Ayı Meclis Toplantısının dilek ve temenniler bölümünde, yol ve altyapı sorunlarıyla ilgili yoğun şikayetlere yanıt verdi. Başkan Akın, Gediz Elektrik’ten kaynaklanan sorunları, kavşak projelerinin son durumunu ve belediyenin mali durumunu detaylarıyla kamuoyuyla paylaştı.

“Her güzelliğin bir sıkıntısı yaşanacak”

Başkan Akın, yol ve altyapı sorunlarının sosyal medyada sıkça dile getirilmesine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Gediz Elektrik, bazı sokakları henüz bize teslim etmedi. Mustafa Kemal Mahallesi, Bozkurt ve Kurtuluş gibi birçok mahallede çalışmalar devam ediyor. Bu izinleri halkımızın enerji, doğalgaz ve internet ihtiyaçlarını karşılamak için verdik. Bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz, ancak uzun vadede Turgutlu’nun alt ve üstyapı sorunları kalıcı şekilde çözülecek. Bu süreçte kimse siyasi rant peşinde koşmasın.” Başkan Akın, Fen İşleri Müdürlüğü ile planlamaların devam ettiğini belirterek, teslim alınan sokakların hızla düzenleneceğini söyledi.

Yeni kavşaklar için geri sayım başladı

Başkan Akın, trafik sorunlarının çözümü için önem taşıyan kavşak projelerine de değindi: “Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ergenekon Kavşağını 2025 yılı yatırım planına aldı. Karayolları ile gerekli protokollerin yenilenmesi gerekiyor. Özdilek Kavşağı ise nüfus artışı nedeniyle artık çekilmez hale gelen trafik için acilen düzenlenmeli.” Başkan Akın, her iki kavşağın da projelendirme ve ihale aşamalarında olduğunu belirterek sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.

“Satılan mülkler bugün 20 milyar TL değerinde”

Belediyenin mali durumu hakkında çarpıcı veriler paylaşan Başkan Akın, geçmiş yönetimlerde satılan mülklerin bugünkü değerinin 20 milyar TL’yi bulduğunu belirtti. Akın, “2019’da belediyeyi 44 milyon TL borçla devraldık. Geçmişte satılan 219 mülkün bugünkü değeri 20 milyar TL. Bu durumun takdirini Turgutlu halkına bırakıyorum” diye konuştu.

“Maaşları ödemek için 210 milyon TL takviye yaptık”

Başkan Akın, İller Bankası’ndan gelen ödeneklerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, 2023-2024 yıllarında maaşları ödeyebilmek için belediye bütçesinden toplamda 210 milyon TL takviye yaptıklarını söyledi. Akın, “Eskiden İller Bankası’ndan gelen parayla maaşlar ödenir, SGK borçları kapanır, üzerine yatırım yapılırdı. Ancak bugün bu sistem çökmüş durumda. 2024 yılında yalnızca maaş ödemesi için 128 milyon TL’lik ek bütçe ayırdık. Bu para kasamızda olsaydı, SGK borçlarından da yol sorunlarından da bahsetmezdik” diyerek sözlerini tamamladı.