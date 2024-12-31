Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Üç Aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Akın, mesajında bu özel zaman diliminin, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ederek, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın pekişeceğine olan inancını dile getirdi.

Regaip Kandili’nin anlamı ve önemi

Çetin Akın, mesajında Regaip Kandili’nin, kalpleri arındırma ve Allah’a yakınlaşma fırsatı sunduğunu belirtti. Bu özel geceyi, merhamet, şefkat ve hoşgörü gibi değerlerin güçlendiği, insanları birbirine daha yakınlaştıran bir dönem olarak tanımlayan Akın, tüm halkın ve milletin gönüllerinin arınmasını, barış içinde bir yaşam sürmesini diledi.

Üç Ayların hayırlara vesile olması temennisi

Başkan Akın, Üç Ayların, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını ve Regaip Kandili’nin, tüm dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dile getirdi. Akın, “Tüm dualarımızın kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek, Turgutlu halkının ve milletin bu mübarek zaman diliminden en iyi şekilde faydalanmasını temenni etti.

Barış ve huzur dolu bir yaşam dileği

Başkan Çetin Akın, Regaip Kandili'nin, toplumu daha güçlü, birlik ve beraberlik içinde bir araya getirecek manevi bir dönem olduğunu vurgulayarak, bu özel zamanın tüm İslam dünyasına ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.