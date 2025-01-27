Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, göreve geldiği günden bu yana halkla birlikte yönetim anlayışını benimsiyor. Mahallelerde düzenlediği ziyaretlerle vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran Başkan Çiçek, Menderes’in farklı bölgelerinde önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. İlk olarak Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet, Bulgurca, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çiçek, muhtarlarla birlikte mahalle sakinlerine hizmetleri ve yeni projeler hakkında bilgiler sundu.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Başkan İlkay Çiçek, her birinin notlarını alarak çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlatacaklarını belirtti. Bu buluşmalarda, vatandaşlar ayrıca, başlatılan projelerle ilgili geri bildirimde bulunarak fikirlerini sundular. Başkan Çiçek, yerel halkın ihtiyaçlarına duyarlı olmanın önemine vurgu yaparak, "Halkla birlikte yönetiyoruz" ifadesini kullandı.

“Halkla birlikte yönetiyoruz”

Başkan İlkay Çiçek, mahalle ziyaretleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, halkla birlikte yönetiyoruz. Hizmetlerimizi planlarken, her kesimin görüşünü alarak ilerliyoruz. Bu ziyaretlerimizde de vatandaşlarımızdan geri dönüşler alıyoruz. Taleplerini dinleyip, notlar alarak gereken adımları atacağız. İlerleyen dönemlerde de mahallelerimize sık sık ziyaretlerde bulunarak, halkımızın görüş ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz." dedi.

Mahalle ziyaretleri devam edecek

Başkan Çiçek’in vatandaş buluşmaları, tüm Menderes ilçesine yayılacak şekilde devam edecek. Mahalle sakinlerinin taleplerine göre projeler şekillenecek ve daha geniş kapsamlı bir hizmet ağı oluşturulacak. Başkan Çiçek’in bu proaktif yaklaşımı, Menderes halkı tarafından takdirle karşılanıyor.